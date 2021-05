Heikosti ennakoitavan ympäristösäätelyn vaikutus investointeihin huolettaa MTK:ta

Finnpulpin vaatima korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purku on hyvin harvinaista.

Juha Marttila pelkää heikosti ennakoitavan säätelyn jarruttavan Suomen kipeästi kaipaamia investointeja.

MTK on huolissaan Suomen heikosti ennakoitavan säätely-ympäristön vaikutuksesta investointeihin. Järjestön mukaan esimerkiksi Kuopioon suunnitellun Finnpulpin biotuotetehtaan lupaprosessi on tämän takia hyvä käydä vielä kerran läpi.

"Tässä on kyse siitä, miten ennakoitavaa ympäristölainsäädäntö on investoinneille, joita tämä maa tarvitsee. Lupaprosessi on siksi hyvä käydä läpi", toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Marttila muistuttaa, että sekä aluehallintovirasto että Vaasan hallinto-oikeus ja osa korkeimman hallinto-oikeuden tuomareista olisi hyväksynyt Finnpulpin tehdashankeen.

"Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkaminen on hyvin harvinaista", kertoo ympäristöoikeuden professori Antti Belinskij Itä-Suomen yliopistosta

Lain perusteella korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purku on menettelyvirheen perusteella mahdollista. Silloin asianosaiselle ei ole annettu oikeutta tulla kuulluksi tai asian käsittelyssä on tapahtunut muu menettelyvirhe.

"Kynnys päätöksen purkuun on siten asetettu verraten korkeaksi", toteaa Belinskij.

MTK on hankkeessa mukana 11,5 prosentin osuudella. Marttilan mukaan järjestö näki siinä sijoitusmahdollisuuden ja halusi samalla tukea puunkäytön lisäystä.

"Näimme, että tämä hanke vahvistaisi puun kysyntää ja että myös tehtaan tuotteille olisi tilaa markkinoilla. Olemme hakkeessa edelleen mukana."

Marttilan mukaan puun käytön lisäyksestä ja kestävistä hakkuumahdollisuuksista on käyty keskustelua, mutta niiden osalta tilanne on ennallaan.

"Siellä on kasvuvaraa ja tehtaalle riittäisi puuta kotimaasta", sanoo Marttila.

Marttilan mukaan Kuopio valittiin aikoinaan hankkeen paikaksi ja senkin osalta perustelut ovat pysyneet ennallaan.

MTK omistaa MT:tä julkaisevan Viestimedian.

