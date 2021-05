Nukutaanko teidänkin mökillä kuin sillit salaatissa? Tilanahtaus sytytti idealampun kouvolalaisen keksijän mielessä

Kimmo Haimi

Juho Revon ja Toni Turkkilan yrityksen kevytrakenteinen mökki valmistuu vanhassa veturihallissa Kouvolassa.

Vanhassa veturihallissa, sellutehtaan hukkalämmössä kattoa kurottelee pienen hirsimökin harja. Tarkemmin sanottuna rakenteilla on Laawu-majoite, jonka omaleimainen, pelkistetty muoto on peräisin kouvolalaisen Juho Revon kynästä.

Ajatus yksinkertaisesta puurakennuksesta syntyi muutama vuosi sitten suvun kesämökillä, jonka on aikanaan rakentanut Revon isoisä. Kun suku kasvoi, tilat alkoivat käydä ahtaaksi.

"Kesäiltoina mietittiin, että olisi kiva, jos olisi omat nukkumapaikat kaikille", Repo kertoo.

Hän piirsi paperille suunnitelmiaan pienestä mökistä, jolla saisi helposti lisää nukkumatilaa. Piirustuksia syntyi nippukaupalla, mutta lopulta toteuttamiskelpoiseksi valikoitui A:n mallinen, korkeakattoinen puutupa, jonka toinen pääty on kokonaan ikkunaa.

Mökille Laawuksi nimettyä rakennusta ei ole vielä saatu pystytettyä, mutta sen sijaan Repo näki suunnitelmassaan kaupallisia mahdollisuuksia. Yksinkertainen rakennus sopisi sukumökkien lisäksi esimerkiksi mökkikylien elämykselliseksi lisämajoitteeksi, ehkä saunaksikin. Korona-aikana mökeilleen vetäytyneet etätyöläiset voisivat saada Laawusta työhuoneen luonnonhelmaan, Repo ideoi.

Revolla on rakennusalan koulutus, joten ensimmäisissä piirroksissa olivat jo mitat kohdillaan. Arkkitehti viilasi vielä yksityiskohtia. Lähiseudulta löytyi hirrenvalmistaja ja tukku muita yhteistyökumppaneita, joiden avulla Repo on vienyt ajatustaan eteenpäin.

"Olen aina mennyt rohkeasti kysymään muilta yrittäjiltä apua ja yleensä olen sitä saanut. Hirrenvalmistajallekin pääsin päiväksi opettelemaan, kuinka niitä kasataan."

Repo kehuu myös opiskelupaikastaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta saamaansa tukea. Koulun kautta ensimmäiset Laawu-mökit pääsivät kokeiltavaksi Haminan kaupungille ja paikallisille leirintäalueyrittäjille.

Kimmo Haimi

Laawu-mökin runko on tehty höylähirrestä. Eristeenä on puukuitua.

Yrittäjyyttä Repo sanoo vasta yrittävänsä, mutta tosissaan hän asiansa kanssa on. Ensimmäiset mökit on myyty tänä vuonna mökkiyrittäjälle ja yksityiseen käyttöön.

Kaikki päätyöltä liikenevä aika kuluu verstaalla mökin mahdollisuuksia, markkinointia, myyntiä ja yrittäjyyden koukeroita miettiessä.

Liikekumppaniksi hän pyysi entisen työkaverinsa Toni Turkkilan.

"Tonin kanssa olemme istuneet täällä lukuisat kerrat miettimässä yksityiskohtia tai joskus lounaallakin piirrelty servettiin, miten haluamme jonkin asian tehdä."

Myös perheeltä nuoren yrittäjän kiireet vaativat venymistä. Seinällä roikkuu tyttären pieni haalari ja saappaat. Usein veturihalliin pitää palata yllättäen illalla, ja silloin tytär piirtelee ja touhuaa vierellä.

Repo halusi Turkkilan liikekumppanikseen, sillä miehet jakavat samanlaiset arvot. Yrityksessä se tarkoittaa muun muassa sitä, että materiaalit ovat kestäviä ja luonnonläheisiä. Hirsikehikko on sahattu Suomessa ja on lähtökohtaisesti suomalaista puuta. Puukuitueriste tulee Norjasta.

Kimmo Haimi

Juho Repo halusi yritykseensä kumppaniksi Toni Turkkilan. Miehet jakavat samanlaiset arvot yrittäjyydestä, joten työn kehittäminen on mielekästä molemmille.

Tulevaisuudessa miehet haluaisivat työllistää vanhoja ja nuoria ammattilaisia, jolloin käsityöläistaidot siirtyisivät seuraavalle sukupolvelle. Puutavaran hukkapaloillekin on mietinnässä jatkokäyttöä.

Vaikka päätuote on yksinkertainen, kaikki on mietitty tarkkaan. 12 neliön suuruinen mökin koko on viilattu niin, sitä on mahdollista liikutella helposti eikä pystyttäminen vaadi raskasta lupaprosessia.

Tilan muunneltavuus on lähtökohta. Yksinkertaisimmillaan mökin saa noin 10 000 eurolla, mutta siihen voi asentaa myös aurinkosähkön ja lattialämmityksen. Miesten visioissa siihen saa vaikka olkikaton tai melkein mitä vain.

"Olen aina ollut vähän sellainen, että teen paljon mutta en saa kaikkea valmiiksi, mutta Laawun ei ole tarkoituskaan tulla lopullisesti valmiiksi."

Kimmo Haimi

Juho Revon kolmevuotias tytär touhuaa usein isänsä mukana verstaalla. Oma työhaalari ja saappaat odottava seinällä.