Istutusketjuun panostaminen vähentää taimien talvituhotuhoriskejä – lue vinkit metsänuudistamisen suunnitteluun

Hanne Manelius

Ahava saa kuusen neulaset ruskistumaan.

Taimien oikeat istutusajankohdat, välivarastointiajat ja istutussyvyydet vähentävät metsänuudistamisen talvituhoriskejä. Näin kertoo Luonnonvarakeskuksen tuore selvitys.

Erityisesti kesä-heinäkuun vaihteessa istutetut, laatikkoon pakatut taimet ovat alttiita ahavatuhoille. Lisäksi syksyllä istutettujen taimien ahavatuhoriski on suuri. Sen sijaan avoalustoille pakatuissa, toukokuussa istutetuissa taimissa tuhoja on vähemmän.

Ahavatuhot ilmenevät kevättalven auringonpaisteen ja vedenpuutteen aiheuttamana neulasten ruskistumisena.

”On tärkeää, että taimet otetaan pakkasvarastosta viimeistään 20. kesäkuuta. Jos istutettava taimialkuperä on selvästi uudistusalaa eteläisempää, tarvittava kasvukausi on pidempi, ja pakkasvarastointikin on lopetettava jopa edellä mainittua päivämäärää aiemmin”, kertoo Luken erikoistutkija Jaana Luoranen.

Toukokuussa taimia voi varastoida välivarastolla pari viikkoa, kesäkuun alussa viikon ja myöhemmin pari päivää. Pidemmät varastoimisajat lisäävät taimituhojen riskiä ja heikentävät taimien kykyä toipua tuhoista.

Taimien istutussyvyys on tärkeää niiden vedensaannin turvaamiseksi. 2-3 senttimetrin syvyyteen istutetut taimet ovat alttiimpia ahavatuhoille kuin yli 5 senttimetrin syvyyteen istutetut taimet.

Paras paikka taimien istuttamiselle on kivennäismaapintainen muokkausjälki.

”Uudistusalatekijöihin metsänomistaja ei voi vaikuttaa, koska koko alue on istutettava. Useimpiin ja eniten ahavatuhoriskiin ja toipumiseen vaikuttaviin tekijöihin voimme kuitenkin vaikuttaa”, Luoranen sanoo.

Lisää tietoa taimien istuttamisesta löytyy Luken sivuilta.