Vuoteen 2025 mennessä kaikki valikoimien puutuotteet ja pakkaukset ovat sertifioituja – K-ryhmä ja Lidl vastaavat huoleen metsäkadosta

Tuulikki Viilo

Brasilialaista lihakarjaa käyskentelee laitumella Palmeirassa. Tätä nurmea ei ole kylvetty 40 vuoteen.

K-ryhmän vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan Riikka Joukion mukaan kestävät tuotevalikoimat ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen ovat keskeisiä asioita K-ryhmän vastuullisuustyössä.

"Metsäkato kiihdyttää ilmastonmuutosta ja vähentää luonnon monimuotoisuutta erityisesti biodiversiteetiltään rikkaissa tropiikin elinympäristöissä. Olemme tunnistaneet, että metsäkadon kannalta kriittisiä raaka-aineita hankintaketjussamme ovat ulkomainen naudanliha, soija, palmuöljy, kaakao, kahvi, puu ja puuvilla. Olemme jo pitkään ohjanneet sosiaalisen vastuun tai ympäristövastuun kannalta kriittisen raaka-aineiden hankintaa kestävän kehityksen linjauksillamme."

Kesko ei tuo lainkaan naudanlihaa ulkomailta. Kotimaisella ruoalla on keskeinen rooli K-ruokakaupoissamme. Suomalaisten tuotteiden osuus valikoimissa on lähes 80 prosenttia. Tuoteryhmiä, joissa Pirkka-tuotteet ovat sataprosenttisesti suomalaisia, ovat esimerkiksi maidot ja maitojuomat, tuoreet lihatuotteet sekä kananmunat.

"Soijalinjauksemme mukaisesti K-ryhmän omien elintarvikebrändien ainesosana oleva soija ja elintarvikkeiden tuotantoon käytetty soijarehu on kokonaan vastuullisesti tuotettua soijaa (RTRS, ProTerra tai Reilu kauppa). Palmuöljylinjauksemme mukaisesti K-ryhmän omien elintarvikebrändien palmuöljystä kaikki on vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO)."

Kaakaolinjauksen mukaisesti vuonna 2020 myydyistä K-ryhmän omien elintarvikebrändien kaakaojuomista, suklaamakeistuotteista ja -suklaaleivontatuotteista kaikki sisälsivät kestävää kaakaota. Kaikki K-ryhmän omien elintarvikebrändien kahvit ovat Reilu kauppa tai UTZ -sertifioituja.

Puu- ja paperilinjauksen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää. Puu- ja paperituotteet ovat FSC- tai PEFC- sertifioituja, alkuperätodennettuja tai kierrätettyä materiaalia.

"Pakkauslinjauksemme mukaisesti tavoitteenamme on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki pakkauksemme ovat kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä tai biohajoavia. Puupohjaisissa pakkauksissa suosimme kestävää alkuperää (FSC- tai PEFC-sertifioitua) tai kierrätysmateriaalia olevia ratkaisuja."

"Puuvillalinjauksemme mukaisesti hankimme kestävämpänä puuvillana 100 prosenttia omien vaatteiden ja kodintekstiilien tuotemerkeissä olevasta puuvillasta vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitteenamme on ehkäistä luontokatoa omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Rakennamme valikoimamme siten, että tuotteet ja niiden pakkaukset kuormittavat luonnon monimuotoisuutta mahdollisimman vähän koko elinkaarensa aikana. "

Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntijan Laura Kvissbergin mukaan ketju hillitsee metsäkatoa puukuitua, soijaa ja palmuöljyä koskevilla ostolinjauksillaan.

"Valikoimalinjauksillamme vaikutamme siihen, että raaka-aineiden tuotannossa huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja metsien kestävä käyttö. Esimerkiksi omien tuotemerkkiemme lihan, lihajalosteiden, kananmunien ja maitotuotteiden tuotantoketjuissa käytetty rehusoija on sertifioitua. Käyttämämme soija on joko RTRS- (Round Table on Responsible Soy), ProTerra- tai luomusertifioitua."

"Lisäksi kaikki omien tuotemerkkiemme elintarvikkeissa käytetty palmuöljy on RSPO-sertifioitua (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ja palmuöljyjohdannaiset RSPO Mass Balance -sertifioituja. Työskentelemme sen eteen, että jatkossa molemmat raaka-aineet olisivat myös jäljitettäviä."

Metsien kestävästä käytöstä Lidl on laatinut puukuitulinjauksen: tavoite on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki omien merkkien pakkauksissa ja tuotteissa käytetty puukuitu on joko kierrätyskuitua tai FSC-sertifioitua. Iso osa tuotteiden ja pakkausten puuraaka-aineesta on jo sertifioitu.

Etelä-Amerikasta peräisin olevan naudanlihan rooli on Kvissbergin mukaan pieni, sillä suurin osa myydystä lihasta hankitaan Suomesta. Tuorelihan kotimaisuusaste on hänen mukaansa 93 prosenttia.

Lidlin metsäkatolinjaus julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

"Olemme allekirjoittaneet toukokuun lopussa WWF:n vetoomuksen metsäkadon pysäyttämiseksi yhdessä yli 40 muun yrityksen kanssa. Vetoomuksella vaadimme Euroopan unionia laatimaan lainsäädännön, joka kieltää metsäkatoon linkittyvien tuotteiden tuonnin Eurooppaan."

