"Nyt menee jo liian pitkälle" – Lukijoiden mielestä FSC:n rajoitukset eivät saa ulottua puukauppaan

Johannes Wiehn

Metsäsertifioinnit määrittävät muun muassa metsiin jätettävän lahopuun määrää metsässä.

PEFC-sertifikaattia tiukemman FSC-metsäsertifioinnin vaatimusten leviäminen puukauppaan saa tyrmäyksen lukijoilta. MT Metsä kertoi toukokuun numerossa oikeustaistelusta, jota tuuloslainen Matti Tulokas käy metsäyhtiöitä vastaan.

Miehen mielestä metsäjätit ovat rikkoneet pelisääntöjä, kun ne ovat välttäneet ostamasta puuta metsistä, joista on löytynyt FSC-sertifikaatin mukaisia suojeluarvoja.

MT kysyi verkossa lukijoilta, onko hyväksyttävää, että FSC-sertifioinnin ehdot vaikuttavat hakkuumahdollisuuksiin myös sellaisissa metsissä, jotka eivät kuulu FSC:hen.

Yli 2 800 vastaajasta 74 prosenttia ei hyväksy asetelmaa. Näin verkossa vastattiin:

"Ymmärrän, mitä rajoituksilla tavoitellaan, mutta nyt ne on viety jo aivan liian pitkälle ja samalla unohdettu metsäsertifioinnin vapaaehtoisuus metsänomistajalle. FSC on pelannut pelin ovelasti, hankkien merkilleen kysyntää asiakaspäässä, sitten pakottamalla puunhankkijat mukaan, lopulta tuomaan FSC:n vaatimukset kaikkiin metsiin."

"Ei hyvänen aika voi vaatia semmoista yksityisiltä metsänomistajilta. Heitä on muutenkin liian paljon, jotka antavat metsän vain olla ja niistä näyttää tulevan hirvittäviä ryteikköjä. Nyt muka joku lahopuun määrä määräilee, että joku taho käy lompsimassa metän läpi ja ilmottaa puunostajalle, että ei kannattaisi kajota sieltä hakattuun puuhun."

"Rajoittaa puukauppoja jo nyt liian paljon ja luo vääriä mielikuvia Suomen metsätaloudesta."

"Yksityistä omistamista holhotaan liikaa. Omalla maalla pitäisi saada tehdä niin kuin itse näkee parhaaksi. Valtio omistaa metsää, jota voi suojella niin paljon kuin tarvitsee."

"Kyllähän jokaisella pitää olla päätösvalta omiin metsiin."

Kymmenen prosenttia vastaajista suhtautui myötämielisesti suojeluarvojen tiukentumiseen.

"Metsien kokonaistila luonnon monimuotoisuuden häviämisen kannalta on tällä hetkellä niin Suomessa kuin muuallakin hälyttävä, joten pidemmällä tähtäimellä ihmiselon jatkumisen kannalta on oleellista huolehtia luontoarvoista ihan jokaisessa metsässä; on se sitten minkälaista talousmetsää tahansa. Vastuu on meillä jokaisella."

Lue myös:

Matti Tulokas ryhtyi oikeustaisteluun, kun hänen metsäänsä merkittiin mielivaltaisesti 67 hehtaaria "korkean suojeluarvon" -alueita: "Kyllä siinä meni vähän yöunetkin, kun vaikutus puukauppaan alkoi selvitä"