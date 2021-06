Sahatavaran hinta notkahti Yhdysvalloissa: kahdessa viikossa hupeni hurjat 280 euroa kuutiolta

Sanne Katainen

Sahatavarakauppa on käynyt tänä vuonna poikkeuksellisen kuumana.

Ennennäkemättömän korkeaksi kohonnut sahatavaran hinta on pudonnut Yhdysvalloissa nopeasti kesäkuun ensimmäisinä viikkoina.

Höylätyn kakkosnelosen hinnasta on kahden viikon aikana sulanut 35 prosenttia pois, uutisoivat itävaltalainen Holzkurier ja kanadalainen Madison’s Lumber Reporter. Eurooppalaisille sahatavaran viejille hinnanlasku tarkoittaa 280 euron notkahdusta kuutiota kohden. Viimeisin hintanoteeraus on 569 euroa kuutiolta, joka toki on yhä noin kaksinkertainen viime vuosien tavanomaiseen hintatasoon verrattuna.

Lähes yhtä raju pudotus nähtiin Yhdysvalloissa viime vuoden marraskuussa, Holzkurier muistuttaa. Lehden mukaan analyytikot arvelevat viimeviikkoisen turbulenssin liittyvän uuden, kohtuullisemman hintatason tavoitteluun. Tänä vuonna kaikki haamurajat ovat ylittyneet, kun kakkosnelosen hinta nousi keväällä noin 1 500 dollariin tuhatta lautajalkaa kohden.

"Kysyntä pysyy korkeana, ja nyt sekä puutavarakauppiaiden että sahojen on tarpeen löytää kohtuullinen hinta. On epätodennäköistä, että uusi dollarihinta olisi nelinumeroinen luku", Holzkurier kirjoittaa.

Arviot uudesta jenkkihinnasta vaihtelevat 600 dollarista 900 dollariin tuhatta lautajalkaa kohden. Eurooppalaisille viejille tämä tarkoittaisi 320–490 euroa kuutiolta.

Holzkurierin uutinen