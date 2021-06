Polkaisu maahan, kasvustimulanttia ja taimi valmiina kasvuun – Luke alkaa tutkia, onko ruotsalaisesta ihmeaineesta etua metsänistutuksissa

Kimmo Haimi

Uudenlainen pottiputki annostelee istutuksen yhteydessä arginiini-aminohappoa taimelle. Fin Forelian myyntipäällikkö Johan Grönrosin mukaan arginiini tehostaa taimien ravinteiden ja veden ottoa maasta.

Tarkkasilmäisimmät ovat jo huomanneet, että metsänistutukseen on tullut tarjolle uudenlainen istutusputki. Kasvustimulanttia annosteleva arGrow-pottiputki mahdollistaa arginiini-nimisen aminohapon levittämisen istutettaville taimille. Putken runkoon kiinnitetty raeannostelija pudottaa istutuskuoppaan puoli teelusikallista raetta taimen alle. Rakeet putoavat samalla, kun istuttaja polkaisee putken leuat auki.

Myyntipäällikkö Johan Grönros taimiyhtiö Fin Forelialta kertoo, että arGrowta ovat kokeilleet niin yksityiset metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset kuin yritykset.

”Isännät haluavat taimia, jotka lähtevät ripeästi liikkeelle,” sanoo Grönros. Fin Forelia on yksi arGrown jälleenmyyjistä Suomessa.

ArGrow on pääasiassa arginiini-nimistä aminohappoa, jonka mukana on hieman fosforia. Argrown tarkoitus on Grönrosin mukaan auttaa taimia muodostamaan voimakkaita juuria, jotta ne pystyvät imemään maaperästä enemmän ravinteita ja vettä. Näin taimet saavat vahvan alun kasvuun ja metsä muuttuu nopeasti uudestaan hiilinieluksi uudistamisen jälkeen.

Grönrosin mukaan ruotsalaismittaukset ovat osoittaneet, että arGrowlla käsitellyt taimet ovat kolmessa vuodessa imeneet maasta 12 kertaa niin paljon typpeä kuin vertailutaimet. Stimulantti sopii sekä männyn että kuusen taimille.

Hyviä kokemuksia on Grönrosin mukaan saatu muun muassa pari vuotta sitten istutetulta isolta turvealalta Etelä-Pohjanmaalta. Kohteessa istutettiin yhteensä satatuhatta tainta, joista puolet sai raeannostelun.

Itse pottiputki on perinteinen istutusputki, johon on liitetty kiinteä annostelija. Kussakin pullossa on lannoiteraetta 450 taimelle. Lannoitteen hinnaksi tainta kohti tulee 3,5 senttiä. Kun välinekustannus otetaan huomioon, käsittelylle tulee hintaa viitisen senttiä tainta kohti, eli lisähinta hehtaarille on noin sata euroa.

ArGrow-pottiputkea myy myös Uittokalusto. Toistaiseksi niiden menekki on ollut niukkaa, kertoo yhtiön myyntipäällikkö Juho Ristikankare. Sen sijaan arGrow-lannoitepullojen ja käsikäyttöisen, noin viidenkymmen euron hintaisen lannoiteannostelijan myynti on sujunut mukavasti.

”Pulloja on myyty hyvin eli lannoite on selvästi lyönyt itsensä läpi”, Ristikankare kertoo. Tyypillisesti ostajat ovat metsänomistajia, jotka ostavat annostelijan ja neljä–viisi lannoitepulloa. Niillä käsittelee noin hehtaarin istutukset.

Ristikankare uskoo arGrow-putkien kysynnän kasvavan ensi keväänä, kun myyntiin tulee uusi, nykyistä putkea selvästi edullisempi malli.

Ristikankare kertoo saaneensa metsänhoitoyhdistyksiltä uudenlaisesta pottiputkesta myönteistä palautetta.

”Metsätarvikepuolella ei ole pitkään aikaan tullut mitään kovin radikaalia uutta. Tässä sitä on”, hän sanoo.

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan johtaja Ilkka Köntti on varovaisempi arvioissaan. Yhdistyksellä on kaksi uudenlaista pottiputkea, ja ne ovat halukkaiden lainattavissa. Omille työmailleen yhdistys ei ole lannoitusta kuitenkaan ottanut käyttöön.

”Hyvin mielenkiintoinen juttu, olemme tehneet kokeiluita, tieto karttuu”, Köntti sanoo. Lisäkasvun sijaan paras hyöty saavutetaan, jos taimien eloonjäämisprosentti nousee.

ArGrow-stimulanttia voi annostella myös käsiannostelijalla.

Uutta kotimaista tutkimustietoa onkin luvassa lähivuosina. Luonnonvarakeskus (Luke), Fin Forelia, Metsähallitus ja arginiini-lannoitetta tuottava ruotsalaisyhtiö Arevo ovat juuri käynnistämässä Suomessa tutkimuksen kasvustimulantin vaikutuksista. Metsänuudistamiseen perehtynyt ryhmäpäällikkö Timo Saksa Lukesta kertoo, että ensimmäiset koealat on istutettu Keski-Suomeen.

”Nyt ainetta kokeillaan ihan tavallisilla uudisaloilla, antaako se siellä hyötyjä. Yleensä muokatuilla uudisaloilla ei pitäisi olla ravinteista puutetta, mutta katsotaan tuoko tämä taimille lisätehoa.”

Tutkimuksessa tarkkaillaan myös voisiko arginiini parantaa syksyllä istutettavien taimien juurtumista, talvenkestoa ja edelleen kasvuun lähtöä seuraavana keväänä. Tutkimusta on tarkoitus tehdä sekä männyn että kuusen taimilla. Saksan mukaan arginiinista saattaisi olla hyötyä, jos se auttaisi taimia juuristokilpailussa uudisaloilla, jossa maanmuokkausta ei tehtäisi lainkaan.

Kasvustimulanttia annostellaan noin puoli teelusikallista tainta kohti.