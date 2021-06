Näitkö puussa kotkanpesän? Pohjois-Suomessa uudesta havainnosta voi saada sadan euron palkkion

Kari Kytö

Merikotkien kanta on vahvistunut viime vuosina.

Metsähallitus etsii kesän aikana uusia kotkanpesiä helikopterin avulla.

Kokeilulla pyritään tehostamaan kotkalaskentoja, sillä pesien etsiminen maastosta käsin on hidasta ja työlästä.

Viime viikolla pesälentoja tehtiin Pudasjärvellä ja Kuusamossa ja aiemmin toukokuussa Taivalkoskella, Posiolla ja Kuusamossa.

"Löysimme kahdeksan merikotkan ja viisi maakotkan pesää. Helikopteri on hyvä erityisesti merikotkan pesien etsintään, sillä se tekee pesänsä puun latvaan. Maakotka on haastavampi, sillä se pesii keskellä puuta", kertoo Metsähallituksen Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Hannu Tikkanen tiedotteessa.

Tiedossa olevia pesiä on jo pidempään seurattu helikopterin avulla. Uusia pesiä kartoitetaan nyt ilmasta ensimmäistä kertaa.

Aiemmin niitä on etsitty kevättalvella moottorikelkalla, johon verrattuna lentäminen on nopeaa ja kustannustehokasta. Lentoreitit suunnitellaan etukäteen havaintojen, ilmakuvien ja pesinnälle suotuisan maaston perusteella.

"Nyt saamme muutamassa päivässä tutkittua yhtä suuren alueen kuin maastossa parissa kuukaudessa", Tikkanen sanoo.

Metsähallituksella on lakisääteinen velvollisuus olla selvillä maakotkien pesäpaikoista ja pesinnän onnistumisesta.

Tietoa käytetään sekä luonnonsuojelun että porotalouden reviiriperustaisen korvausjärjestelmän tarpeisiin.

Viime vuosina merikotkakanta on vahvistunut, ja laji on siirtynyt uhanalaisesta silmälläpidettäviksi.

Maakotka on vielä uhanalainen, vaikka myös sen kanta on ollut hitaassa kasvussa. Laji viihtyy kaukana asutuksesta ja on siksi herkkä maankäytön muutoksille.

"Etenkin merikotkan kanta on kasvanut hurjasti. Rannikkoreviirit ovat täynnä ja kanta leviää sisämaahan erityisesti Kuusamon seudulle. Kasvun takana on ravinnon saatavuus ja hyvä poikastuotanto. Merikotka on myös paremmin sopeutunut ihmiseen", Tikkanen kertoo.

Myös yleisön vihjeet ovat tärkeitä kotkakantojen seurannassa. Pohjois-Suomessa Metsähallitus maksaa aiemmin tuntemattoman maakotkan tai merikotkan pesähavainnon ilmoittajalle sadan euron löytöpalkkion.

Lue myös:

Video: Kovan talven näännyttämä nuori maakotka pelastettiin järven jäältä – Näin ilmojen kuningas Lyyli toipui Kainuussa ja lensi takaisin vapauteen muisto ihmisistä mukanaan