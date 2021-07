HS: Suomesta paljastuu satelliittikuvien avulla laittomia hakkuita roimasti aiempaa enemmän

Määrältään eniten on tapauksia, joissa on lyöty laimin metsänkäyttöilmoituksen teko.

Sanne Katainen

Metsälain valvonta on tehostunut satelliittitekniikan avulla. Kuvituskuva.

Laittomia hakkuita paljastuu Suomessa lähes kymmenkertainen määrä aiempaan verrattuna, kertoo Helsingin Sanomat. Tapauksia paljastuu aiempaa tehokkaammin, koska Metsäkeskus ryhtyi vuonna 2019 valvomaan hakkuita kattavasti satelliittikuvien perusteella.

"Kun vielä vuonna 2017 Metsäkeskus selvitti 34 metsälain rikkomusta, viime vuonna luku oli jo 289", lehti kertoo. Valvonta on automaattista. Aiemmin valvonta perustui otantaan.

Rikkomusten määrä on kuitenkin Suomessa erittäin pieni siihen nähden, että vuosittain tehdään noin 120 000 metsänkäyttöilmoitusta.

Metsäkeskuksen tarkastuspäällikön Jarkko Partasen mukaan tapauksissa ei aina ole kyse tahallisesta teosta. Syynä on voinut olla esimerkiksi tiedonkulun katkos, osaamattomuus tietojärjestelmien käytössä tai gps-käyttäjän virhe.

Määrältään eniten on tapauksia, joissa on lyöty laimin ilmoitusvelvollisuus eli metsänkäyttöilmoituksen teko. Yleensä laiminlyöjä on ollut puunostaja eli metsäyhtiön edustaja, joka on toiminut huolimattomuuttaan. Metsärikoksesta on kysymys hakkuissa, jotka ovat kohdistuneet luontokohteisiin eli erityisen tärkeisiin elinympäristöihin.

