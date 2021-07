Moottorisahojen hintahaarukka on iso, joten saha kannattaa ostaa omien tarpeiden mukaan: "Varusteisiin kannattaa panostaa – ne ovat halpa henkivakuutus”

Carolina Husu

Savonlinnassa Saimaan rannalla mökkeilevä Ari Rautiainen sahaa ja raivaa tontillaan aktiivisesti. ”Metsätyöt ovat piristävää vastapainoa omalle työlle ja lopputuloksen näkee heti.”

Savonlinnalainen Ari Rautiainen kiinnostui metsätöistä parisenkymmentä vuotta sitten ostettuaan perheensä kanssa mökkitontin Saimaan rannalta.

”Ostohetkellä tontti oli niin täynnä puuta, ettei siitä meinannut nähdä läpi järvelle.”

Sittemmin Rautiainen on ehtinyt kuluttaa loppuun jo monta sahaa. Uusin Husqvarna on ollut käytössä pari vuotta.

”Metsätyö ja halkojen hakkaaminen on hyvää liikuntaa. Ei tarvitse käydä kuntosalilla.”

Reilun 6 000 neliömetrin tontilla riittää raivattavaa ja kaadettavaa joka vuodeksi.

”Viime kesänä myös poika oli mukana raivuutöissä.”

Rautiainen hoitaa metsää maisema ja luonto huomioiden. ”Tavoitteena on, että koivuvaltaisesta tontista tulee monimuotoisempi.”

Metsänhoidon lisäksi Rautiainen rakentelee kaiken­laista.

Oman käden jälki näkyy sekä aitan että sauna­rakennuksen rungossa ja pintarakenteissa. Tänä vuonna suunnitelmissa on uusi rakoliiteri polttopuille.

Lehtipuut kasvavat nopeasti ja takaavat, että raivattavaa riittää. Pusikoitunut mökkitontti houkuttelee hyttysiä ja voi peittää alleen auringonlaskun kauneimman hetken.

Oman moottori- ja raivaussahan ostaminen on sen vuoksi usein kannattava sijoitus. Samalla saa polttopuuta.

Mökkejä ostettiin viime vuonna ennätystahtiin, mikä näkyy moottori- ja raivaussahojen kasvaneena myyntinä.

”Kauppa käy ennätyksellisen hyvin. Sekä ammattilaisten että harrastelijoiden kysyntä oli hurjaa viime vuonna ja vielä kovempaa tänä vuonna”, sanoo Uitto­kaluston myyntipäällikkö Juho Ristikankare.

Etenkin moottorisahoja on hänen mukaansa heikosti saatavilla koronan aiheuttaman komponentti­pulan takia.

”Kaikki mitä tulee, menee saman tien.”

Raivaussahan käsittely on helppoa hyvin istuvien valjaiden kanssa. Rautiaisen mökillä hyödynnetään kaikenkokoinen puu. ”Pienimmät menevät saunan pönttöön.”

Jos sahan osto on tänä kesänä ajankohtaista, kannattaa varastojen tilanteesta kysellä suoraan kaupoista.

Ristikankareen mukaan valintaa määrittää eniten käyttötarkoitus: sahataanko polttopuuta vai isokokoisempaa?

”Polttopuusahaukseen on paljon vaihtoehtoja. Hintahaarukka on suuri. Aloittelijalle sopii kevyt saha, sillä sitä on helppo käsitellä.”

Kaupoissa näkee myös alle sata euroja maksavia halpissahoja. Niiden haasteena on Ristikankareen mukaan huolto – tai oikeastaan sen mahdottomuus.

”Vara- ja huolto-osien saaminen on toivotonta, jolloin saha jää hajottuaan kertakäyttöiseksi.”

Pitkällä aikavälillä hyvä takuu ja huoltopalvelut ovat hänen mukaansa hintansa väärtejä.

Polttomoottorisaha on etenkin ammattikäytössä yhä suosituin, mutta akkukäyttöisten ja lähes huoltovapaiden sahojen myynti on kasvanut.

”Yleisimmin myytävällä akulla sahaa kolmisen varttia”, sanoo Ristikankare.

Mökillään paljon sahanneen Rautiaisen mukaan liian pientä sahaa ei kannata ostaa, vaikka se olisi halvempi. ”Jos säästää ja ostaa liian pienen, se kestää huonommin isojen puiden sahausta.”

Moottorisahalle on aina käyttöä mökillä, vinkkaa Ari Rautiainen. ”Silloin tällöin pitää poistaa isoja puita.”

Kasvojen ja kuulon suojaaminen on tärkeää, kun työskennellään raivaus- tai moottorisahalla.

”Varusteisiin kannattaa panostaa. Ne lisäävät sahausmukavuutta ja ovat halpa henkivakuutus”, Ristikankare muistuttaa.

Moottorisahaajalle välttämättömät varusteet ovat kypärä, kasvoja suojaava visiiri, kuulosuojaimet, työhanskat, viiltosuojahousut ja turvakengät. Viilto­suojahousut saa halvimmillaan alle sadalla eurolla.

Raivatessa on tärkeää suojata silmät ja korvat, mutta kypärän sijaan voi käyttää myös kasvosuojaa.

”Se on mukavampi kesäkeleillä, koska on päältä auki ja hengittävä.”

Muista varusteista tärkeimmät ovat hyvin istuvat valjaat ja tukevat kengät. Raivauksessa housujen ei tarvitse olla viiltosuojatut.

Sahatessa on tärkeää suojata koko pää. Se onnistuu parhaiten kypärällä, jossa on mukana visiiri ja kuulosuojaimet.

Moottorisahan huolto

Pese ilmansuodatin ennen työn aloittamista haalealla vedellä ja astianpesuaineella.

Puhdista saha. Voit käyttää apuna harjaa tai paineilmaa.

Muista puhdistaa myös kaasutin pölystä ja sahanpurusta.

Testaa moottori. Kun saha on tyhjäkäynnillä, ketju ei saa pyöriä. Jos ketju pyörii, kierrä sahan kaasuttimen vieressä olevaa säätöruuvia auki.

Huolla teräketju. Välineiksi tarvitset pyöröviilan, lattaviilan ja viilanohjaimen.

Jos välineet eivät ole ennestään tuttuja, kannattaa ennen työhön ryhtymistä katsoa opetusvideo. Niitä löytyy muun muassa YouTubesta hakusanalla ”teräketjun teroittaminen”.

Aluksi ketju kannattaa teroittaa niin, että saha kiinnitetään laipastaan viilapenkkiin. Kun kokemus karttuu, voi ketjun viilata myös metsässä.

Viilaa terä joka toisen tankillisen jälkeen tai heti, jos terä vaurioituu.

Jos saha on ollut pitkään käyttämättä tai olet epävarma sen toimivuudesta, kannattaa saha viedä perusteellisempaan huoltoon ammattilaisille.

Lähteet: Metsäkoulu, Husqvarna

Raivaussahan huolto