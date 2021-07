Paula-myrsky puhalsi paliskunnille valtavan aitasavotan – "Tarvittaisiin jelppiä jostain"

Jaakko Soronen

Viljelyksiä poroilta suojaava aita Taivalkoskella Tyräjärven Munalassa valmistui vain viikko ennen kuin Paula-myrsky särki sen.

Juhannusta edeltänyt Paula-myrsky on aiheuttanut mittavia vahinkoja porotaloudelle, kertoo Taivalkosken paliskunnan poroisäntä Mika Käsmä. Taivalkoski ei ole ainoa tuhoja kärsinyt alue, vaan myrsky on runnellut metsää yhteensä viiden paliskunnan mailla.

Yksittäisiä kuolleita poroja on löytynyt kaatuneiden puiden alta ja tokissa on näkynyt haavoittuneita eläimiä.

Suurempi vahinko ovat laidunalueiden menetys ja aitojen rikkoontuminen. Kaatuneet puut ovat särkeneet viljelysten suoja-aitoja, joista osa oli vasta rakennettu.

Käsmä on huolissaan luonnonsuojelualueille kaatuneesta puustosta. Siellä on vanhaa, järeää metsää, joka on poroille tärkeää talvilaidunaluetta.

"Silloinhan ne on menetetty täysin, jos puusto jää sinne. Eihän siellä kukaan pysty liikkumaan. Vie ainakin kymmenen vuotta ennen kuin puu lahoaa."

Suoja-aitojen lisäksi kaatuneet puut ovat vahingoittaneet erotusaitoja ja muita rakenteita.

"Valtavat määrät aitoja on mennyt. Ne menevät täysin paliskuntien piikkiin tällä tietoa."

Käsmä pohtii, voisiko metsänomistajalla, jonka puut ovat aidan päälle kaatuneet, olla myös vastuu vahingoista.

"Jos metsänomistaja saa korvauksia metsävakuutuksista ja muista, korvaako se paliskuntien aidat?"

Käsmä toivoo, että maanviljelijät voisivat osallistua suoja-aitojen korjaamiseen. Kaikkea ei ehditä korjata hetkessä.

"Infran rakentaminen on tehtävä tämän syksyn aikana kokonaan, ja vielä pitäisi korjata viljelyssuoja-aidat ja muut. Siihen tarvittaisiin jelppiä jostain."

Metsävakuutukset korvaavat yleensä vain metsänomistajan puustolle aiheutuneen vahingon, mutta esimerkiksi Lähitapiola tarjoaa metsävakuutuksen kylkeen myös vastuuvakuutusta. Voisiko sellainen korvata aidoille aiheutuneita vahinkoja?

Metsänomistajan vastuuvahingot ovat äärimmäisen harvinaisia, korvausjohtaja Marko Erkkilä Lähitapiola Varsinais-Suomesta sanoo. Yleensä kyse on esimerkiksi metsänhoitotöiden yhteydessä toisen omaisuudelle aiheutettu vahinko.

Myrskyn tapaisissa luonnonmullistuksissa periaate on, että jokainen vastaa omalle omaisuudelleen aiheutuneesta vahingosta. Metsänomistaja ei siis yleensä vastaa vahingoista, joita hänen metsästään kaatuneet puut ovat aiheuttaneet muille.

”Korvattavat vastuuvahingot edellyttävät, että vakuutuksen ottaja olisi lain edessä korvausvelvollinen”, Erkkilä toteaa.

Mika Käsmä

Myrskypuut ovat tärvelleet poroaitaa vanhalla erotuspaikalla Taivalkosken Kälkäjänkankaalla.