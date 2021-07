Kartongeista tuli uusi kivijalka – Stora Enson toimitusjohtaja uskoo, että kartongeissa on vielä paljon kasvunsijaa – metsään Annica Bresky vetäytyy pohtimaan suuria linjoja

Janne Riikonen

Stora Enson toimitusjohtajan Annica Breskyn mukaan kartonkimarkkinoilla on paljon kasvumahdollisuuksia. Hän uskoo myös, että yhtiö voi luoda lisää työpaikkoja Suomeen.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky luotsaa yhtiötä, joka on muuttunut 2000-luvulla voimakkaasti. Kartongit ja pakkaaminen ylipäätään tuovat yhtiön liikevaihdosta jo 45 prosenttia ja paperin osuus on kutistunut alle viidennekseen. 15 vuotta sitten paperit olivat lähes 70 prosenttia bisneksestä. Pakkaaminen voi Breskyn mukaan helposti olla pian yli puolet yhtiöstä. Se tosin riippuu yhtiön kahden muun strategisesti tärkeän sektorin, puutuotetoimialan ja biopohjaisten innovaatiotuotteiden, kasvusta.

Breskyn mukaan kartongeissa eli kuitupohjaisessa pakkaamisessa on markkinoilla paljon kasvupotentiaalia.

"Asiakkaat haluavat ympäristöystävällisempiä pakkauksia, se tarkoittaa fossiilittomuutta, uusiutuvuutta ja kierrätettävyyttä. Se on kasvun ajuri."

Bresky pitää Stora Enson lähtökohtia kasvulle hyvinä.

"Olemme kuluttajapakkauskartongeissa nyt Euroopassa sijalla kaksi, ja globaalisti neljäntenä, Teollisuuden ja verkkokaupan pakkauskartongeissa olemme Euroopassa toisena."

Pakkauskartonkien loppukäyttäjät Bresky jakaakin karkeasti kahteen ryhmään. Kuluttajapakkausasiakkaisiin, jotka pakkaavat esimerkiksi ruokaa ja missä kartongeilla on kovat vaatimukset hygienian suhteen muun muassa ruokahävikin estämiseksi. Toisaalta on teollisuus ja verkkokauppa, missä kartonkeja voidaan käyttää vaikkapa vihannesten, elektroniikan tai kosmetiikan pakkaamiseen.

Kysynnän kasvua ruokkii suuresti ruokasektori, joka on Breskyn mukaan suurin pakkaamisen ala. "Useimmat tuotteet on yhä pakattu muoviin. Sen korvaaminen vähemmän haitallisella tai vain kierrätettävällä, uusiutuvalla materiaalilla on meille pitkään hyödynnettävissä oleva alue."

Myös uudet aluevaltaukset voivat tuoda merkittävää kasvua. Breskyn mukaan esimerkiksi Aasiassa halutaan eroon veden pakkaamisesta muovipulloihin. Vaihtoehtoja etsitään parhaillaan, ja kuituun perustuvat ratkaisut ovat harkinnassa mukana. Laajemminkin nesteiden pakkaamisessa on markkinapotentiaalia. Jo nyt esimerkiksi viskiä ja kosmetiikkaa on pakattu kuidusta tehtyihin pulloihin ja putkiloihin. Potentiaalisia asiakkaita ovatkin monet kansainväliset brändit, jotka haluavat pienentää hiilijalanjälkeään.

Pakkausten valmistajien ja käyttäjien piirissä huolta on herättänyt EU:n ajama single plastics -muovidirektiivi. Jos tuotteessa on yksikin ohut muovikerros, koko kuidusta valmistettu tuote, kuten maitopurkki tai muki, tulkitaan muoviksi.

Breskyä se ei pelota. "Single plastic -direktiivi ei ole uhka meille, vaan sanoisin pikemmin mahdollisuus. Meidän täytyy kehittää pakkausmateriaaleja ja vastata tulevaisuuden vaatimuksiin."

Esimerkiksi nestepakkauskartonkiin kehitetään kaiken aikaa uusia biopohjaisia kalvoja ja kapasiteettia on tulossa lisää. Hänen mukaansa lainsäädäntö ajaa kasvua biopohjaisissa tuotteissa alueilla, joilla ei ole ennen ollut kasvua, koska muovi on ollut niin halpaa. Bresky huomauttaa, että usein muovia pidetään yhtenä materiaalina, mutta useimmat muovit ovat monimutkaisia kerrosrakenteita, joita on hyvin vaikea kierrättää.

Viime aikoina moni yhtiö on sulkenut paperikoneita Stora Enson tavoin ja muuntanut koneita kartongille. Tuoko se alalle ylikapasiteettia?

"Jos muuntoja tehdään, ne pitäisi tehdä pitkäaikaisiksi. Epäilen ovatko monet niistä tehty näin vai onko kyse vain lyhytaikaisista toimenpiteistä", vastaa Bresky.

Breskyn mukaan pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa Aasiassa 6–8 prosentin ja Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa 2–3 prosentin vuositahtia. Monet konemuunnokset on tehty alemman laadun tuotteisiin ja suunnattu lähimarkkinoille.

"Täytyy muistaa, että me olemme premium-segmenteissä, joiden tarvitsema kartonki on vaikeinta tuottaa. Olemme ruuassa, lääketeollisuudessa, hygieniassa. Tehtaamme ovat kilpailukykyisiä, voimme viedä tuotteita mille markkina-alueelle vain, hyvällä katteella."

Kartonkien kysyntää vetää myös verkkokauppa. Se on Breskyn mukaan kasvanut dramaattisesti ja laatikoita on nyt joka kodissa. Hän pitää hyvänä, että EU:ssa pohditaan yhtenäisiä standardeja kierrätysjärjestelmille. Pohjoismaissa kierrätysaste on kuitenkin yli 85 prosenttia, ja muuallakin Länsi-Euroopassa kierrätys toimii hyvin. Yhtiö puolestaan työskentelee vähentääkseen materiaalia, painoa ja tyhjää ilmatilaa pakkauksissa. Näin pakkauksista saataisiin entistä pienempiä ja tehokkaampia.

Bresky uskoo, että Stora Enso voi tehdä vielä paljon työpaikkojen luomiseksi Suomeen ja Pohjoismaihin. Esimerkiksi Sunilassa kehitetyllä, sähköautojen akkuihin sopivalla ligniinillä on huikeat mahdollisuudet. Suomi ja Ruotsi hamuavat akkutehtaita maaperälleen ja Stora Enso puolestaan tekee yhteistyötä teollisen kumppanin löytämiseksi akkumateriaalilleen.

Bresky on luotsannut Stora Ensoa puolitoista vuotta ja nousi paikalle yhtiön kartonkiliiketoimintojen johdosta. Tähänastisen uransa hän on tehnyt metsäteollisuudessa. Metsänomistajia välittömän oloisen johtajan suvusta ei löydy, mutta Bresky kertoo vetäytyvänsä toisinaan metsän rauhaan.

"Menen metsään, kun haluan olla yksin ja ajatella asioita pitkällä tähtäimellä. Metsässä näkee vuosikymmenet ja vuosisadat, miten asioita on hoidettu, hyvin ja kestävästi pitkään."

Vapaa-aikaansa hän viettää perheensä kanssa pienellä mökillä, silloin kun mahdollista. Poimii marjoja ja sieniä, ja ihailee kasvien, eläinten ja koko luonnon yhteispeliä.

