Läkähdyttävä helle rikkoi ennätyksiä – paikoitellen on mahdollisuus myös ennätyskuivalle kesälle

Matti Hietala

Helteinen kesä on aiheuttanut haasteita maataloudelle. MT:n lukija Matti Hietala kuvasi kuivan perunamaan kastelua Lohtajalla.

Kuluva kesä on ollut sään puolesta varsin epätavallinen. Kesä-heinäkuussa mitattiin Suomen mittaushistorian pisin hellejakso, 31 päivää. Edellinen 26 päivän ennätys oli vuodelta 2014.

Poikkeuksellisia, yli kolmen viikon hellejaksoja on mitattu näiden lisäksi ainoastaan vuosina 2018, 2010, 2003 ja 1961.

Myös muita helle-ennätyksiä on rikottu tänä kesänä.

"Kesäkuussa saatiin uusi ennätys hellepäivien lukumäärälle. Uusi ennätys on 25 kappaletta, edellinen oli 21 kappaletta hellepäiviä. Kesäkuussa ihan koko maan keskilämpötila oli ennätyksellisen korkea", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Nina Karusto.

"Heinäkuussa on ollut välissä vähän viileämpiä jaksoja, mutta silti heinäkuun osalta näyttää siltä, että on vielä harvinaisen lämmin. Etelässä on ollut paikoitellen poikkeuksellisen lämmin."

Ilmatieteen laitoksen mukaan sääilmiö on harvinainen, kun se esiintyy harvemmin kuin keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Poikkeuksellinen ilmiö esiintyy keskimäärin 2–3 kertaa sadan vuoden aikana tai harvemmin.

"Jos ajatellaan koko kesää, niin koko maassa Lappia lukuun ottamatta mennään vielä ennätyksellisen lämpimässä kesässä. Lapissa on paikoitellen harvinaisen kuuma kesä, vaikka siellä on ollut välillä viileääkin", Karusto kertoo.

Koko kesän osalta lämpötila on 3–4 astetta keskimääräistä korkeampi. Karuston mukaan se on ennätyksellinen poikkeama.

Jos toukokuu lasketaan mukaan, niin tänä kesänä hellepäiviä on kertynyt tiistaihin mennessä 51.

"Hellelukemista voisi sanoa, että tavallaan ollaan ääripäissä siinä, miten paljon kesän aikana noita tulee. Helletilastot ovat vasta 60-luvulta lähtien ja suurimmillaan hellepäivä on ollut jopa 65 kappaletta. Siihen on vielä matkaa koko kesän osalta", Karusto sanoo.

Kesän aikana lämpötila on monin paikoin noussut jopa 30 asteeseen. Huippulukemiin ei ole kuitenkaan tänä kesänä ylletty. Suomen kaikkien aikojen kuumin lämpötila on mitattu Joensuun Liperissä vuonna 2010, jolloin elohopea kipusi 37,2 asteeseen.

Jäljellä on vielä koko elokuu, joten koko kesän osalta tilanne voi muuttua paljonkin.

Kesän kuivuudesta huolimatta sademäärässä ei ole vielä yhtä laajaa poikkeamaa kuin lämpötilassa. Ennätykselliseen kuivuuteen ylletään mahdollisesti maan etelä- ja keskiosissa.

Esimerkiksi Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja paikoin Pohjois-Karjalan maakunnissa on potentiaalia ennätyskuivalle kesälle. Muilla alueilla kesä on harvinaisen kuiva.

"Kesäkuussa kuurosateita oli kuitenkin vähän. Jos ajattelee pelkkää heinäkuuta, niin sitten on selvemmin mahdollisuuksia ennätyskuivalle heinäkuulle. Heinäkuu on selvästi ollut kesäkuuta kuivempi", Karusto sanoo.

Heta-Linnea Kovanen

Vuonna 2021 hellepäiviä on ollut tiistaihin mennessä jo 51.