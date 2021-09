Pohjoisissa metsissä myös kuollut puu on pitkäaikainen hiilen varasto

Lahopuulla ja hyönteisillä on maailmanlaajuisesti suuri vaikutus hiilen kiertokulkuun.

Jarmo Palokallio

Lahopuulla on suuri merkitys maapallon hiilen kiertokulkuun.

Metsien kuolleet puut ylläpitävät rikasta eliölajistoa. Pohjoisissa metsissä lahopuu myös sitoo hiiltä pitkiksi ajoiksi.

Kuolleiden puiden vaikutus maapallon hiilen kiertoon on nyt selvitetty ensimmäistä kertaa. Samalla Nature-lehdessä julkaistu selvitys nostaa esiin myös hyönteisten merkityksen puun lahoamiselle.

Elävät puut sitovat itseensä merkittäviä määriä ilmakehän hiilidioksidia ja niillä on tärkeä rooli ilmaston sääntelyssä. Vähemmän tunnettua on ollut, miten puiden lahoaminen vaikuttaa hiilen kiertoon ja mikä on hyönteisten rooli siinä.

Lahopuun merkitystä selvittäneet tutkijat työskentelivät 55 metsäkohteessa kuudella eri mantereella. He tarkastelivat yli 140 eri puulajia arvioidakseen ilmaston vaikutusta niiden lahoamisnopeuteen.

Suomalainen tutkimuskohde sijaitsi Pohjois-Karjalassa.

Puolet tutkittavista puista suljettiin verkkohäkkeihin, jotka estivät hyönteisten osallistumisen lahottamiseen. Näin voitiin määritellä hyönteisten vaikutus puun lahoamiseen.

Tulokset osoittavat, että puiden lahoamisnopeus ja hyönteisten rooli lahoamisessa ovat pitkälti riippuvaisia ilmastosta, ja niiden merkitys kasvaa, mitä lämpimämmäksi ilmasto muuttuu.

Korkeat sademäärät kiihdyttivät lahoamista lämpimillä alueilla ja vastaavasti hidastivat sitä viileämmillä.

"Kuolleista puista vapautuu vuosittain noin 10,9 gigatonnin verran hiiltä. Osa tästä hiilestä sitoutuu ja varastoituu takaisin maahan, osa puolestaan vapautuu ilmakehään", kertoo professori Jari Kouki Itä-Suomen yliopistosta

Havainto korostaa metsien ja myös niiden kuolleiden puiden merkitystä luontaisessa ekosysteemien globaalissa hiilen kierrossa. Puiden lahoaminen ei kuitenkaan etene samalla lailla maapallon kaikissa metsissä,

Pohjoisissa boreaalisissa havumetsissä, kuten Suomessa, sekä lauhkean vyöhykkeen metsissä kuollut puu hajoaa tulosten mukaan selvästi hitaammin kuin tropiikissa.

"Kuollut puuaines voi Suomen oloissa varastoida hiiltä jopa sadoiksi vuosiksi. Tämän johdosta pohjoisten metsien kuolleet puut voivat olla globaalisti merkittävä ja pitkäikäinen hiilen varasto", Kouki huomauttaa.

Trooppisista metsistä vapautuu yli 90 prosenttia maapallon kuolleesta puusta peräisin olevasta hiilestä, sillä niissä on paljon metsäbiomassaa ja lahoaminen tapahtuu nopeasti.

Hyönteiset lahottavat liki kolmasosan puusta, mutta lähes yksinomaan trooppisilla alueilla. Boreaalisen ja lauhkean vyöhykkeen metsissä hyönteisten merkitys jää vähäiseksi, mutta ilmastonmuutos voi muuttaa tilannetta.