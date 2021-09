"Metsäpolitiikassa on meneillään EU-ajan haastavin hetki", arvioi MTK:n metsäjohtaja

MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola korostaa, että aloite metsäkeskustelussa on syytä ottaa omiin käsiin.

MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola on huolissaan EU:n metsiä koskevasta sääntelystä.

MTK:n metsäjohtajan Marko Mäki-Hakolan mukaan kansainvälisessä metsäpolitiikassa eletään haasteellisia aikoja.

"Aika paljon on viime kuukausina saanut vastata kysymyksiin siitä, onko tämä niin vakava paikka, mitä metsäpolitiikassa tapahtuu Brysselissä. Siihen on täytynyt vastata, että on tämä EU-ajan haastavin hetki. Ei tällaista vyörytystä komissiosta metsien suuntaan ole koskaan aiemmin tullut", Mäki-Hakola summaa.

Vaikka metsäasiat eivät kuulu EU:n päätäntävaltaan, on unionissa meneillään runsaasti politiikkavalmistelua metsiä koskien.

"Tavallaan mutkan kautta ne asiat vyöryvät sieltä meidän metsiimme. MTK:ssa on tarkoin seurattava lukuisia erillisiä kokonaisuuksia, kuten EU:n metsästrategiaa, Lulucf-asetusta sekä Red III -asetusta", Mäki-Hakola luettelee.

Edellä mainittujen lisäksi myös lukuisilla muilla EU-politiikan instrumenteilla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Metsillä ja metsien käytöllä on keskeinen rooli osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä, sillä metsät nähdään Euroopassa merkittävinä hiilinieluina.

"Saamme jatkuvasti tehdä töitä ja vääntää asioita rautalangasta, jotta suomalaisen metsätalouden malli ymmärretään EU:ssa. Faktat osoittavat, että hakkuumääriä voidaan kestävästi lisätä ja samalla metsien kasvu lisääntyy. Tämä on myös ilmaston kannalta kestävää, mutta asian ymmärtäminen komissiossa on ollut hyvin haasteellista."

Mäki-Hakolan mielestä Brysselissä ei ymmärretä myöskään riittävästi puurakentamisesta ja puupohjaisista tuotteista.

"Eihän hiiltä voi varastoida ikuisesti sinne metsään. Paremmassa turvassa hiili on puurakennuksessa kuin metsässä. Metsiä uhkaavat esimerkiksi metsäpalot, ja jossain vaiheessa puuston kasvu loppuu.”

MTK:n metsäjohtaja korostaa, että aloite metsäkeskustelussa on syytä ottaa omiin käsiin.

"Olemme MTK:ssa halunneet olla aktiivisia määrittelemään, mitä on ilmastokestävä metsätalous. Ei ilmastokestävyys voi olla sitä, että museoidaan metsät eikä tehdä yhtään mitään."

Mäki-Hakolan mielestä metsäkeskustelusta niin EU:ssa kuin osittain kotimaassakin puuttuu kohtuullisuus.

"“Saa olla tarkkana, ettei talousnäkökulmasta hoidetuille metsille tule hakkuukieltoja. Tässähän ei ole mitään kohtuullisuutta. Jos esimerkiksi vaadittu viiden prosentin suojelutaso saavutetaan, niin seuraavana päivänä sen pitäisi olla kymmenen prosenttia. Jopa alueilla, joista metsistä on suojeltu yli puolet, vaatimukset jatkuvasti kovenevat."

Kaiken keskellä MTK on myös löytänyt lukuisia tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka jakavat huolen metsien käytön mahdollisuuksista.

"Tietyt EU:n jäsenmaat ja erilaiset järjestöt ovat lähellä näkökantojamme. Yhteistyö näiden tahojen kanssa on ollut tiivistä ja hedelmällistä. Esimerkiksi Lulucf-asetusta saatiin muutettua merkittävästi parempaan suuntaan", Mäki-Hakola toteaa.

Marko Mäki-Hakola esitteli näkemyksiään EU:n metsäpolitiikasta Mhy:n puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamisessa Ähtärissä torstaina.

MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen puolestaan kävi läpi puumarkkinoiden tilannetta.

Sahatavaran hintakehitystä Karttunen luonnehtii kuluneen vuoden osalta uskomattomaksi.

"Sahateollisuuden kesäkausi on ollut hurja alkuvuodesta ja etenkin kesän ajalta. Kun vielä alkuvuodesta oltiin 200 euron kuutiohinnoissa, nyt kolkutellaan 400 euroa. Tullitilasto kesäkuulta näyttää kovia kasvulukuja. Puutavaraviennin arvo on kasvanut viime vuodesta peräti 72 prosenttia."

Myös puukauppa vetää.

"Puun ostomäärät kesän aikana ovat olleet vahvempia kuin aikaisempina vuosina. Keväällä ja ennen juhannusta oli todella voimakkaita ostoviikkoja, mutta sen jälkeenkin on ollut aktiivista puukauppaa", Karttunen sanoo.

Kemiallisen metsäteollisuuden hinnat ovat edelleen kohonneet. Sellun hinta on suhdannehuipussa. Kartongin ja paperin hinnat ovat myös nousussa.