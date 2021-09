Paperin hinta toipui koronakuopasta, yhtiöt tekevät sillä taas tulosta

Petteri Kivimäki

Metsäyhtiöt hakevat paperin tarjonnan ja kysynnän tasapainoa koneita sulkemalla. Kuva Jämsän Kaipolan paperitehtaalta vähän ennen sen sulkemista viime vuoden lopulta.

Korona-aika on alkuodotusten vastaisesti sujunut metsäteollisuudelta hyvin. Etenkin sahoille ja sellutehtaille se on tuonut jopa huippusuhdanteen. Nyt myös paperitehtaiden tilanne on parantunut.

Metsäteollisuustuotteiden kysyntää ja hintoja seuraavan Foexin mukaan paperituotteiden hinnat kääntyivät laskuun vuoden 2018 huipun jälkeen. Vajaa pari vuotta sitten alkanut korona-aika pahensi tilannetta entisestään.

Paperin hintojen lasku jatkui tähän kevääseen asti.

Muutos parempaan tapahtui vasta kuluneena kesänä. Massiiviset elvytyspaketit ja taloudellisen toimeliaisuuden vilkastuminen alkoi näkyä paperin kysynnän kasvuna.

Metsäyhtiöt kertoivat käänteestä kesän tulosinfoissaan. Esimerkiksi Stora Enso odotti heinäkuussa, että paino- ja kirjoituspapereiden hinnat nousevan merkittävästi loppuvuonna. Samalla yhtiö lupasi paperien tappiolliseen tulokseen merkittävää parannusta.

Paperin kysynnän ja tarjonnan tasapainon löytymistä on helpottanut paperin tarjonnan supistuminen. Paperikoneita on suljettu tasaiseen tahtiin maailmalla.

Suomikaan ei ole säästynyt paperikoneiden sulkemiselta. Tuoreessa muistissa on UPM:n Jämsän Kaipolan ja Stora Enson Kemin Veitsiluodon paperitehtaiden sulkemiset. Veitsiluodon tehdas oli Euroopan ja samalla koko maailman pohjoisin paperitehdas.

UPM:n Kaipolan tehtaan sulkeminen Jämsän päätti sanomalehtipaperin tuotannon Suomesta. Siitä meinasi tulla ongelma esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuudelle, jonka brändiin kuuluu kotimaisen painopaperin käyttö.

Tilanne ratkesi, kun UPM alkoi valmistaa sanomalehtipaperi Jämsänkosken aikakauslehtipaperitehtaan kutoskoneella.

Paperitehtailla käänteestä parempaan oli merkkejä nähtävissä jo kevätkesällä. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ihmetteli kesäkuussa MT:lle, miksi jotkut metsäyhtiöt halusivat ajaa paperikoneita poikkeuksellisesti myös juhannuksen ylitse.

Vanhala pohti tuolloin myös sitä mahdollisuutta, että UPM halusi kasvattaa tehdasvarastojaan mahdollisten työmarkkinahäiriöiden varalta.

Joka tapauksessa paperikoneita ajettiin jo tuolloin kohtuullisen hyvillä käyntiasteilla. Siltä osin tilanne näyttää edelleen hyvältä.

"Metsäyhtiöt hallitsevat markkinaa koneita sulkemalla. Tällä hetkellä kaikki sanomalehtipaperi, mitä ehtivät tehdä, käy varmasti kaupaksi", toteaa myyntipäällikkö Jukka Lohi MT:tä painavasta Lehtisepät Oy:stä.

Lohen mukaan sanomalehtipaperin hyvä kysyntä näkyy sekä hinnoissa että toimitusajoissa.

"Takavuosina paperieriä saattoi saada jopa samalle viikolle. Nyt paperintarve pitää ennakoida pidemmällä tähtäyksellä."

Myös Foexin mukaan paperin kysynnässä kirjattiin kovia kasvulukuja kevätkesällä. Samaan hengenvetoon Foexin asiantuntijat muistuttivat, että kovat kasvuprosentit selittyvät sillä, että vuoden takainen lähtötaso kävi todella matalalla.

Paperin hinnoissa nousu on toistaiseksi jäänyt korjausliikkeeksi eli paperien hinnat ovat palanneet sinne, missä ne olivat ennen koronaa vuoden 2020 keväällä. Vuoden 2018 huippuhintoihin on vielä matkaa.

Varsinainen ongelma on sanoma- ja aikakauslehtien levikkien lasku, jolle ei loppua näy. Siitä syystä myös paperin kulutuksen odotetaan edelleen vähenevän pitkällä tähtäyksellä.