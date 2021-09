MT koetaan johtavaksi metsämediaksi – asema jatkanut vankistumistaan

Timo Filpus

Syyskuussa tehdyn Metsätutka-kyselyyn vastanneet pitävät Maaseudun Tulevaisuutta metsätalouden ykkösmediana. MT:n nimesi johtavaksi metsämediaksi 53 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Metsälehti asettui kyselyssä metsämedioiden hyväksi kakkoseksi. Sen nimesi johtavaksi mediaksi 17 prosenttia vastaajista. Kolmanneksi arvioitiin metsänhoitoyhdistysten lehdet, viiden prosentin osuudella. Kummankin osalta luku laski hieman edellisestä, vuoden 2019 vastaavasta kyselystä.

MT koettiin vahvasti ykkösmediaksi etenkin usein puukauppa tekevien keskuudessa, silti asema on tukeva myös harvoin puukapoilla käyvien mielestä. MT on kasvattanut asemaansa myös isojen metsätilojen omistajien keskuudessa.

"Tulos on jälleen kerran erittäin rohkaiseva. Toimituksemme on tehnyt ansiokasta työtä ja se näkyy näissä luvuissa. Kuten metsänomistajat tietävät, Euroopassa on paljon metsäasioita, jotka ovat murroksessa. Jatkamme edelleen aihealueen seurantaa Suomessa ja EU:ssa metsänomistajien näkökulmasta", sanoo Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Ammattitiryhmistä erityisesti aktiiviviljelijät (73%) ja palkansaajat (55%) arvostivat MT:tä johtavana metsätalouden mediana. Metsälehden kannatus taas oli suurinta yrittäjissä, joista sitä piti ykkösmediana 26 prosenttia. Silti yrittäjistäkin MT:n ykköseksi arvioi 45 prosenttia.

Kyseiset luvut saatiin kysymällä vastaajilta, mikä on mielestänne johtava metsätalouden media. Tietoa kysyttiin ensin spontaanisti, ja jos vastaaja ei osannut vastata, hän sai nimetä median esitetyltä listalta.

Spontaanisti nimetyistä MT:n nimesi ykköseksi 42 prosenttia, Metsälehden 12 prosenttia ja internetin 6 prosenttia vastaajista.

Metsätutka-kyselyn toteutti Kantar TNS Agri. Siihen vastasi 551 metsänomistajaa. Heidät poimittiin satunnaisotannalla MTK/mhy-jäsenistöstä. Kyselyn virhemarginaali on neljä prosenttiyksikköä suuntaansa.

