Metsäalan suurtapahtuma Proforest käynnistyy Kalajoella huomenna perjantaina – paikalle saapuu 130 näytteilleasettajaa

Tapahtumassa on esillä konekalustoa, raskasta kalustoa, varaosia, palveluita sekä erilaisia metsänhoitoon liittyviä asioita.

Tommi Hakala

Proforest-tapahtuma järjestettiin vuonna 2019 Haapavedellä. Tällä kertaa paikkana on Kalajoki.

Metsäalan suurtapahtuma Proforst 2021 käynnistyy huomenna perjantaina Kalajoella. Tapahtuma järjestetään perjantaina ja lauantaina 24.–25.9.

"Kyseessä on laaja-alainen metsäalan tapahtuma, jonka keskiössä on konenäyttely", tapahtuman ohjelma- ja markkinointipäällikkö Tiina Aro kertoo.

"Tapahtumassa esillä on konekalustoa, raskasta kalustoa, varaosia, palveluita sekä erilaisia metsänhoitoon liittyviä asioita. Näytteilleasettajia on yhteensä 130, joten siihen mahtuu mukaan monenlaisia firmoja. Luvassa on myös eri yritysten tuotelanseerauksia, joita näytteilleasettajat mielellään esittelevät ja uskoakseni ihmiset myös kiinnostuneina seuraavat", Aro pohtii.

Näytteilleasettajista suurimpia ja tunnetuimpia yrityksiä ovat muun muassa Ponsse, John Deere, Nisula Forest ja Kesla.

Aron mukaan tunnelma tapahtuman alla ollut on positiivinen.

"Paljon myönteisiä signaaleita on ollut runsaiden yhteydenottojen ja näytteilleasettajien suuren määrän muodossa. Huomenna sitten nähdään, miten ihmiset lähtevät liikkeelle."