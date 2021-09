Kolmimetrinen puusta rakennettu Suomen leijona paljastetaan Tohmajärvellä lauantaina

Natalia Podkolzina

Puinen Suomen leijona on kolmimetrinen taideteos.

Italialaisen puutaiteilijan Marco Martalarin tekemä puinen Suomen leijona on valmistunut Puun Sielu -galleriaan Tohmajärvellä. Se paljastetaan lauantaina.

Martalar on tehnyt ison leijonan Venetsian elokuvajuhlille jo vuonna 2019. Puun Sieluun syntyneessä teoksessa hän on käyttänyt samaa menetelmää. Leijona on koottu lukuisista erillisistä puunkappaleista.

Leijonan runko on kuusesta ja harja kuusen oksista. Teoksella on korkeutta kolme metriä.

”Puu on aina elävää. Lisäksi ihmiskunnalla on aina ollut läheinen suhde puuhun. Se antaa meille lämpöä palaessaan tulessa ja suojaa meitä, kun olemme rakentaneet siitä taloja. Nykyihmisellä tuo suhde ei ole enää niin kiinteä, siksi itse haluan tehdä ja tuoda esille teoksia juuri puusta”, Martalar toteaa.

Martalar on tehnyt teoksia sekä julkisiin tiloihin että yksityisiin kokoelmiin.

”Kun näin Marcon Venetsiaan tekemän teoksen, mieleeni tuli heti, että haluan tänne ehdottomasti Suomen leijonan. Teos on kunnianosoitus Suomelle, ja se juhlistaa myös Pohjois-Karjalan maakunnan 300-vuotisjuhlavuotta”, Puun Sielun Natalia Podkolzina kertoo.

Puun Sielun projektia tukevat Maaseudun Sivistysliitto, Tohmajärven kunta ja Keski-Karjalan kehittämis- ja tietokeskus Keti.

Yleisön on mahdollista tutustua teokseen lauantaina kello 14–16 ja muuten Puun sielun aukioloaikoina.