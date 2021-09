Suomalalaisten näkemys metsäteollisuudesta muuttunut myönteisemmäksi – vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat kielteisimmin

Petteri Kivimäki

Paperitehtaiden sulkemisuutisista huolimatta metsäteollisuuden suurinvestoinnit ovat olleet omiaan vahvistamaan yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa metsien käytön merkitys ymmärretään, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen sanoo. Arkistokuvassa on Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas.

Suomalaisilla on entistä myönteisempi näkemys metsäteollisuudesta, kertoo Metsäteollisuus ry:n Taloustutkimuksella teettämä kyselytutkimus.

Näkemykset metsäteollisuuden roolista niin työllistäjänä, vientiteollisuudessa, verojen maksajana ja aluetalouden vahvistajana, suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana kuten myös ilmastonmuutoksen torjunnassa arvioidaan nyt selvästi merkittävämmäksi kuin vuonna 2018, jolloin tehtiin vastaava kyselytutkimus.

Myös näkemykset metsäteollisuuden tavasta kohdella metsiä ja niiden monimuotoisuutta vastuullisesti ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi. Metsäteollisuudella arvioidaan olevan aikaisempaa suurempi rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, Metsäteollisuus ry:n tiedote kertoo.

"Paljon on tapahtunut sitten vuoden 2018, jolloin tehtiin edellinen vastaava kyselytutkimus. Ilmastonmuutos on toki ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta oikeastaan vasta syksyllä 2018 julkaistu IPCC:n ilmastoraportti sysäsi keskustelun Suomessakin aivan uusille kierroksille. Tämä 'post-IPCC -aika' näkyy nyt kyselyssä", Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen toteaa.

Kyselytutkimuksen mukaan vastaajien näkemykset metsäteollisuudesta eroavat puoluekannatuksen perusteella.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat lähtökohtaisesti kielteisemmin metsäteollisuuteen. Sen sijaan kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kannattajien näkemykset ovat selvästi myönteisiä.

"Metsistä ja metsäteollisuuden roolista on käyty viime vuosina ajoittain kiivastakin keskustelua julkisuudessa. On kiinnostavaa huomata, että tämä keskustelu on entisestään vahvistanut metsäteollisuuden hyvää mainetta Suomessa", Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Hän pohtii, että metsäteollisuuden maine on parempi kuin mitä somekupla antaa hetkittäin ymmärtää.

"Ajoittain julkisuudessa leimahteleva voimakaskin kritiikki metsäteollisuutta kohtaan ei näytä ulottuvan laajoihin kansalaispiireihin", Jaatinen toteaa.

Tutkimusjohtaja Rahkonen arvioi, että paperitehtaiden sulkemisuutisista huolimatta metsäteollisuuden suurinvestoinnit ovat olleet omiaan vahvistamaan yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa metsien käytön merkitys ymmärretään.

Taloustutkimus haastatteli 2 883 henkilöä Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta tämän vuoden elokuussa. Vastaava kyselytutkimus tehtiin vuonna 2018.