”Tosi hienoa Äänekoskelle” – kaupungissa iloitaan Metsä Groupin viilupuutehtaan rakentamissuunnitelmista: "Elinvoima seudulla paranee"

Vielä kymmenen vuotta sitten Äänekoskella pelättiin metsäteollisuuden puolesta. Nyt sävy on toinen ja muutenkin teollisuudessa on pöhinää.

Petteri Kivimäki

Äänekoskella on myönteinen vire päällä. Metsä Groupin kaavailema 200 miljoonan euron tehdashanke tuo työtä rakennusvaiheessa, työllistää aikanaan suoraan noin 140 henkilöä ja ruokkii muutenkin alueen taloutta. Päätös vaatii vielä, kaupungin kaavamuutoksen. Siihen ei odoteta ongelmia.

Äänekosken kaupungin hallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskisen (sd.) äänestä kuuluu ilo. Metsä Groupin syyskuinen ilmoitus viilutehdasinvestoinnista Äänekoskelle on hyvä uutinen paitsi taloudelle ja työllisyydelle, myös laajemmin.

”Tosi hyvillä mielin ollaan, elinvoima tällä seudulla paranee. Samalla kun se luo työpaikkoja, se luo myös muuta yritystoimintaa alueelle. Hyvä fiilis on siitä, että Äänekoskeen luotetaan”, sanoo Kiiskinen.

Pöhinä kaupungissa on muuttunut paljon. Vielä viime vuosikymmenen alkupuolella pelättiin paikallisen metsäteollisuuden puolesta. Suunta kuitenkin muuttui, kun Metsä Group ilmoitti vuonna 2015 suuresta investoinnista biotuotetehtaaseen, joka valmistui 2017.

Nyt yhtiö on satsaamassa mekaanisiin puutuotteisiin Äänekoskella. Investoinnin arvo on 200 miljoonaa euroa ja tehdas rakennettaisiin vuosina 2022–2026. Vuotuinen tuotantokapasiteetti olisi noin 150 000 kuutiota viilupuuta.

Investointi vaatii kaupungilta kaavamuutoksen tehdasalueelle, mutta siihen Kiiskinen ei odota ongelmia. Metsä Groupilla on lisäksi tekstiilikuidun valmistuksen liittyvä pilottitehdas Äänekoskella, ja sekin voi poikia suurempaa.

”Meillä on hyvä keskittymä metsäteollisuudessa ja teknologiateollisuudessa. Kaupungin näkökulmasta on hienoa, että Äänekoski on tukevoitunut teollisuuskaupunkina, mutta löytyy myös maaseutuympäristöä, jota ihmiset arvostavat”, Kiiskinen sanoo.

Metsä Groupia suurempi yksittäinen teollinen työnantaja alueella on Valtra. Yhteensä metsä- ja teknoteollisuus työllistävät suoraan Äänekoskella parisen tuhatta henkeä. Se on mukavasti vajaan 20 000 hengen kaupungissa.

Äänekoskella työttömyys on yhä korkea. Silti alueelle tarvitaan lisää ammattitaitoista työvoimaa, kuten monessa muussakin kunnassa.

”Suomi tarvitsee tällaisia teollisuus­investointeja paljon, että pysyy maa jaloillaan”, Kiiskinen sanoo.