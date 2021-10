”Halusin kunnioittaa talon vanhaa historiaa, eli en käyttänyt kemikaaleja" – polttokäsittelyyn erikoistunut yritys sai alkunsa perheen hirsitalon remontista

Jokainen lankku on erilainen, joten kahta samanlaista työtä ei synny.

Simeoni Pirttijoen yrityksen ytimenä ovat polttokäsitellyt hirsipaneelit ja saunanlauteet sekä -jakkarat.

Ylöjärven Kurussa toimiva Simeoni Pirttijoen luotsaama Rusticwood on varsin tuore yritys, sillä toiminta käynnistyi vuonna 2019.

Puun polttokäsittelyyn erikoistunut yritys on saanut tänä vuonna vahvaa tunnustusta, sillä Pirttijoen saunakokonaisuus, Talo Joutsela, valittiin Lohjan Asuntomessuilla yhdeksi elämyksellisimmistä saunoista.

”Valinta oli yllätys. Sen jälkeen työtilaukset nousivat hurjasti, ja tilauksia on tullut myös ulkomailta. Tällä hetkellä tilanne on se, että etsin ammattitaitoista työvoimaa, sillä toiminta on todella vahvassa kasvussa”, Pirttijoki sanoo.

Rusticwoodin perustaminen oli monien asioiden summa. Asiaan vaikutti vahvasti se, että Pirttijoen isä ja isoisä olivat yrittäjiä.

”Isoisä perusti Kuruun 1960-luvulla sahan. Isä jatkoi yritystä 1970-luvulla, milloin mukaan tuli höyläämötoimintaa. Olen itse ollut mukana kuvioissa pienestä pitäen erilaisissa tehtävissä, eli puu on tullut jo varhain tutuksi ”, toteaa Pirttijoki.

Merkittävä etappi Pirttijoen päätymisessä yrittäjäksi oli hänen intonsa remontoida perheen vanhaa, 1800–1900-lukujen vaihteessa rakennettua hirsitaloa. Hän työskenteli tuolloin rakennustöissä ja oli hankkinut myös sähköalan tutkinnon.

”Halusin kunnioittaa talon vanhaa historiaa, eli en käyttänyt maaleja tai muita kemikaaleja. Juttelin samalla isän kanssa siitä, miten toteuttaisin pinnat pesutiloihin ja saunaan.”

”Isä ehdotti, että käyttäisin polttotekniikkaa. Niinpä kokeilin monia erilaisia juttuja. Poltin paneelipinnat karrelle, jonka jälkeen harjasin ne. Sain aikaan mielestäni hyvän sävyn, mistä isä oli samaa mieltä.”

Huomattuaan jäljen olevan onnistunutta Pirttijoki ajatteli isänsä voivan käyttää sitä yhtenä tuotelisänä puualan yrityksessään.

”Näin sen vuoksi, että olin itse tuolloin palkkatöissä. Isälle tuli kuitenkin pian isoja ongelmia, sillä yrityksessä sattui tulipalo. Toiminta supistui sen jälkeen, ja isä jatkoi aiempaa pienemmällä kapasiteetilla.”

Pirttijoki mietti onnettomuuden jälkeen, että hänen kehittämänsä pintojen polttokäsittelytekniikka vaikutti niin lupaavalta, ettei sitä kannata jättää unohduksiin. Niinpä hän päätti vuonna 2019 perustaa Rusticwoodin.

”Polttomenetelmäni on samantapainen kuin yli tuhat vuotta sitten kehitetty japanilainen shou sugi ban –tekniikka, mitä en tiennyt vielä silloin. Totesin havaintoni jälkeen, että keksin omalla tavallaan pyörän uudelleen, vaikka teenkin työni hieman erilaisella tavalla.”

Pirttijoki käyttää polttomenetelmää tällä hetkellä neljässä erilaisessa sävyssä. Samalla kehitystyö jatkuu koko ajan.

”Alkuperäisessä tekniikassa puun pinta poltetaan karrelle, jäähdytetään, harjataan teräsharjalla haluttuun sävyyn ja huuhdellaan. Olen isäni kanssa kehittänyt uuden prosessin, jolla päästään vieläkin parempaan lopputulokseen. Patenttihakemus on vireillä, joten en voi avata asiaa tarkemmin.”

Merkittävä asia Pirttijoen työssä on, ettei hän käytä lakkaa, petsiä, maaleja tai muita pintakäsittelyaineita.

”Kaikki puun sävyt pysyvät näin luonnollisina. Polttotekniikan avulla puun pintaan jää omanlaisensa hohde, jota ei saa millään kemiallisella aineella. Polttojäljen päälle voidaan toki tarvittaessa laittaa kirkasvaha tai luonnonöljy. Tällainen toimintatapa on myös hyvin ekologinen, mikä on minulle tärkeää.”

”Puun pinnan hohdetta ja ulkonäköä voidaan tehostaa vaikkapa valoratkaisuilla. Tällainen toimii mainiosti esimerkiksi saunassa.”

Pirttijoen asiakkaina on yksityisten asiakkaiden lisäksi muun muassa hotelleja sekä ravintoloita.

”Polttokäsiteltyjä paneeleita on mennyt hyvin erilaisiin tarkoituksiin saunan ja pesuhuoneen lisäksi. Tällaisia kohteita ovat olleet esimerkiksi tehosteseinät sekä kiinteistöjen ulkovuoraus. Onkin huomionarvoista, että käyttämäni polttokäsittelytekniikka lisää puun säänkestävyyttä.”

Rusticwoodin luotsi sanoo kokonaisuudessaan nauttivansa työstä puun parissa.

”Tämä on hyvin luovaa työtä, jossa näkee oman kätensä jäljen. Jokainen paneeli ja lankku on myös aina erilainen, eli kahta täysin samanlaista työtä ei synny.”

Polttotekniikan avulla puun pintaan jää omanlaisensa hohde. Polttokäsiteltyjä paneeleita voi käyttää myös kiinteistöjen ulkovuoraukseen.