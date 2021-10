Moni pilaa moottorisahan laiminlyömällä huollon – näillä asiantuntijan neuvoilla huollat sahaa kotona

Kari Lindholm

Sahanpurujen puhaltaminen kuorten sisäpuolelta ja moottorin jäähdytysrivoista onnistuu kotioloissakin”, kertoo Pudas-Kone Oy:n huoltomekaanikko Sakari Hökkä.

On tavallista, että moottorisahaa laulatetaan rantteella niin kauan kuin se vain jaksaa laulaa. Siinä vaiheessa, kun meno hyytyy, edessä voi olla kallis remontti.

Merkkihuoltoon toimitettavat sahat ovat usein heikossa hapessa puutteellisen tai laiminlyödyn huollon takia. Jotta saha toimisi luotettavasti, sen puhdistamisesta kannattaa huolehtia tarkoin.

”Sahanpurujen puhaltamien kuorten sisäpuolelta ja etenkin moottorin jäähdytysrivoista onnistuu kotioloissakin, jos käytössä on kompressori ja paineilmapistooli”, pudasjärveläisen Pudas-Koneen huoltomekaanikko Sakari Hökkä kertoo.

Jos jäähdytysrivat ovat purun ja pölyn kuorruttamat, moottori ylikuumenee varsinkin lämpimällä kelillä ja saattaa pahimmassa tapauksessa leikkautua kiinni. Silloin edessä on hintava koneremontti tai uuden sahan hankinta.

Ilmanpuhdistajaan kertyvä hienojakoinen pöly tukkii moottorin imuilman reitit, ja luvassa on käyntihäiriöitä. Näin tapahtuu helposti varsinkin, jos sahaa käytetään hirsirakennustyömaalla, eikä puhdistuksesta huolehdita.

”Ilmanpuhdistajan putsaus onnistuu sahatyypistä riippuen joko paineilmalla tai erikoispesuaineella”, Hökkä sanoo.

Terälaitteen huolto kuuluu sahan kotihuoltoon. Säännöllinen viilaus pitää teräketjun leikkaavana. Viilausta helpottamaan on saatavilla viilanohjaimia. Terälaipan kuumeneminen synnyttää laipan reunoihin ”kärrää”, joka poistetaan viilaamalla.

”Jos laippa vääntyy tai ketju ei liiku kunnolla, laippa on vaihdettava uuteen”, Hökkä neuvoo.

Ketjujarru kannattaa purkaa näkyville ajoittain, jolloin sen voi puhdistaa. Ketjujarrun tarkoituksena on ketjun pysäyttäminen takapotkun yhteydessä. Pihkoittunut ketjujarru ei toimi niin herkästi kuin valmistaja on tarkoittanut, mikä heikentää sahauksen turvallisuutta.

Ketjun kireys tarkistetaan nostamalla ketjua laipalta. Kireys on sopiva, kun ketju kohoaa kolmen hampaan verran. Käynnistinlaitteessa olevan käynnistysnarun kuntoa kannattaa tarkkailla huollon yhteydessä.

”Jos naru hamppuuntuu, se korvataan uudella merkkikohtaisella narulla. Jos naru katkeaa, se voi aiheuttaa käynnistinlaitteen jousen purkautumisen.”

Sahan käyttövarmuutta voi parantaa pitämällä huolen siitä, että käyttönesteet ovat sahalle sopivat. Hökkä neuvoo käyttämään sahan polttoaineena mieluiten merkkikohtaista pienkonebensiiniä varsinkin, jos sahan käyttö on satunnaista. Jos saha on aktiivikäytössä, polttoaineena voi käyttää tavallista 98-oktaanista bensiiniä.

”Tavallinen bensa vanhenee jo muutamassa kuukaudessa, mutta pienkonebensa kestää säilytystä huomattavasti paremmin. Vanhentunut polttoaine tukkii polttoaineen virtauskanavat ja kaasuttimen, mikä aiheuttaa käyntiongelmia.”

Sahan suojakuoret puretaan ennen huollon aloittamista. Jos työstä ei ole kokemusta, työvaiheet kannattaa kuvata kännykällä, jotta kasaus onnistuisi helpommin.

Sytytystulppa vaihdetaan noin sadan käyttötunnin välein. Jos saha on ollut käyttämättä pitkään, Hökkä suosittelee tyhjentämään ensin tankin ja tankkaamaan uutta bensiiniä ennen ensimmäistäkään käynnistysyritystä.

”Jos vanhentunut bensa pääsee kaasuttimeen, se riittää tukkimaan polttoaineen reitit.”

Myös öljyn valinnassa kannattaa olla tarkkana, eikä halvimpiin aineisiin kannata sortua. Laadukas ja mieluiten merkkikohtainen 2-tahtiöljy varmistaa sen, että saha toimii luotettavasti ja pysyy ehjänä.

”Öljyseoksen pitää olla sahan ohjekirjan mukainen, ei liian laiha eikä liian paksu.”

Tavallinen vika huoltoon tuotavissa sahoissa on pakoputken tukkeutuminen. Tämä johtuu siitä, että bensiinin sekaan on laitettu liikaa öljyä tai siitä, että öljy on ollut huonolaatuista. Tukkeutuminen voi johtua siitäkin, että sahaa on käytetty liian pienillä kierroksilla.

”Sahattaessa kaasulla on vain kaksi asentoa, joko tyhjäkäynti tai kaasu pohjassa”, Hökkä sanoo.