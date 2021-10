UPM myy Kaipolan paperitehdasalueen Jämsässä – ostaja suunnittelee alueen kehittämistä tuotannolliseen toimintaan

Ostajana on suomalaisten yksityishenkilöiden omistama kiinteistöyhtiö Kaipola Green Port.

Petteri Kivimäki

UPM lopetti Jämsän Kaipolassa sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan tuotannon tämän vuoden alussa. Kuva on viime vuoden joulukuulta.

UPM on myynyt Kaipolan tehdasalueen Kaipola Green Port Oy:lle. Kaipola Green Port on kiinteistökehitysyhtiö, jonka taustalla on suomalaisia yksityishenkilöitä. Kaupassa myydään kiinteistö, eikä sen mukana siirry henkilöstöä, UPM:n tiedote kertoo.

Kaipola Green Port suunnittelee tehdasalueen kehittämistä tuotannolliseen toimintaan sekä teollisen logistiikkatoiminnan tarpeisiin.

UPM lopetti Jämsän Kaipolassa sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan tuotannon pysyvästi alkuvuonna 2021.

Kaipolan lisäksi UPM on myynyt viimeisen vuoden aikana Säynätsalon vaneritehtaan alueen Jyväskylässä, Shottonin tehtaan Walesissa sekä Chapellen tehtaan Ranskassa.

“Kaipolan alueella päästään nyt kehittämään toimintaa uusista lähtökohdista. Tehdasalueella on erinomainen infrastruktuuri ja monia mahdollisuuksia ammattimaiselle kiinteistökehitystoiminnalle”, sanoo UPM:n kiinteistöjohtaja Hannu Havanka.