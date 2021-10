750 metriä hirttä per runko – suurtilaus Helsingistä työllisti kuortanelaisen hirsiveistämön vuodeksi

Kari Salonen

Seitsemän hirsirungon talokokonaisuus valmistuu Helsingin Honkasuolle keväällä 2022.

Helsingin Honkasuolle nousevien hirsitalojen rungot toimittaa Saaren hirsitalot Kuortaneelta. Tilaus oli yrityksen historian suurin, kertoo toimitusjohtaja, viidennen polven veistomestari Raimo Saari.

Yrityksessä on neljä vakituista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Honkasuon hanke työllisti koko porukan noin vuodeksi. Veistämölle oli rakennettava lisää varastotilaa.

Jokaiseen taloon tarvitaan 750 metriä 22,5 sentin vahvuista pelkkahirttä. Sen lisäksi jokaiseen asuntoon kuuluu 15-senttisestä hirrestä tehty pihatalo, johon kuluu 180 metriä hirttä. Talot sisältävät siis yhteensä satoja kuutiometrejä puuta.

”Pohjaltansa talot eivät ole suuria, mutta korkeus nostaa kokonaismetrimäärää”, Saari toteaa.

Asuintalojen tasakertakorkeus eli ylimpien hirsien pinta on 6,9 metrissä. Painovoimaisella ilmanvaihdolla tuulettuvat huoneet ovat korkeita, ja tilaa vaatii myös sekä ala- että yläpohjan puolimetrinen eristekerros.

Jotta saadaan sahattua yli kahdeksan metriä pitkää, 22,5- senttistä pelkkahirttä, puun läpimitan on oltava rinnankorkeudelta 40–42 senttiä.

Näin järeän, hirsilaatuisen puun löytäminen ei ole Saaren mukaan aivan helppoa. Tässä tapauksessa kuusihirret löytyivät sattumalta Hankasalmelta erään asiakkaan metsästä. Kaksi taloista tehdään ähtäriläisestä männystä.

Saaren mukaan hirsitalojen viime vuosina noussut suosio näkyy myös taloja käsityönä veistävillä yrityksillä.

”Ei-oota myydään, kaikkiin tarjouspyyntöihin en edes tarjoa. Sanon suoraan että turha on laskea, jos toimitusajat eivät mene yhtään yksiin sen kanssa, mitä tilaaja toivoisi.”

Kovasta kysynnästä huolimatta yrittäjä arvioi, että yrityksen koko pysyy nykyisellään. Uusia hirrenveistäjiä ei noin vain palkata lisää.

”Ammattitaitoista väkeä ei ole saatavilla, kaikki on itse koulutettava alusta asti. Se on raskasta, kestää kaksi–kolme vuotta, että henkilö on ammattitaitoinen. Eikä voi kouluttaa kuin yhtä työntekijää kerrallaan.”

