"Pahimmillaan tukki päätyy energiapuuksi" – hankintatukin kehno hinta kismittää metsänomistajia

Rami Marjamäki

Jämijärveläinen Matti Peurala on sähköalan yrittäjä, metsänomistaja ja satakuntalaisen Metsänhoitoyhdistys Karhun hallituksen puheenjohtaja.

Vaikka varsinaisia tukkipuiden omatoimisia hankintahakkaajia on nykyään enää vähän, lähes jokaiselle metsänomistajalle tulee joskus eteen tilanne, jossa arvokkaita tukkipuita pitäisi saada myytyä pieni erä eikä pystykauppa tule kysymykseen. Myytävänä voi olla myrskyn kaatamia puita, ylispuiden korjuuta tai tonttipuita.

Puiden myynti on tällaisessa tapauksessa takkuista, sanovat pohjoissatakuntalaiset metsänomistajat Toivo Korpela ja Matti Peurala. Ostajaa ei välttämättä löydy, ja hinta voi muodostua pettymykseksi.

”Pahimmillaan tukkimittainen puu päätyy lopulta energiapuuksi”, jämijärveläinen Peurala harmittelee.

Siikaisissa asuva Toivo Korpela on itse aktiivinen hankintahakkaaja. Hänen mielestään hankintatukkien hinnat eivät ole realistisia.

”Tukkien hankintahinnat ovat samaa luokkaa kuin pystyhinnat, joskus jopa alhaisempia. Hakkuutyölle ja tukkien ajolle metsänomistaja ei saa mitään korvausta”, hän toteaa.

Luonnonvarakeskuksen hintatilaston mukaan Etelä-Suomessa maksettiin viikolla 40 päätehakkuulla kuusitukista keskimäärin 68 euroa kuutiolta. Kuusitukin hankintahinta oli vajaat 65 euroa kuutiolta.

Korpelan mukaan monella metsänomistajalla olisi hyvä ammattitaito ja kalustoa hankintapuiden tekoon, mutta motivaatio on vaarassa kadota. Hankintatyö olisi hänen mielestään myös hyvin tarpeellista, kun roudattomat talvet yleistyvät. Tarvittaisiin kevyttä kalustoa.

”Millä puut saadaan pois niin, etteivät metsän pohja ja puiden juuret mene pilalle?”

Satakuntalaiset puunostajat, sahakonserni Westas ja koko maassa toimiva Metsä Group, vakuuttavat, ettei hankintatukkeja hyljeksitä.

”Westaksen hankinta-alueilla Länsi-Suomessa ostamme hankintapuuta hieman alle 50 000 kuutiota vuodessa, joten ihan pieni määrä se ei ole. Siinä on yhden sahan kuukauden puut”, kertoo Westaksen metsäjohtaja Juha Mäki.

Suurin osa hankintatukeista toimitetaan tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana.

”Meillä on eri hinta pienille erille. Jos puita on alle 50 kuutiota, eli alle autokuorman, niin hinta on alhaisempi.”

Tilastoissa näkyvä hankintatukin pystykauppahintaa huonompi hinta selittyy Mäen mukaan pienillä erillä.

”Tällä hetkellä keskimääräinen kaupan koko on selvästi alle tuon 50 kuution. Mikäli hankintakaupoissa liikkuisi 150–300 kuutiota per kauppa, hintakin tasoittuisi tilastoissa.”

Hän toivoo, että verovapaan työn osuutta nostettaisiin metsäverotuksessa. Moni hankintahakkaaja tekee vain sen verran puita kuin verotus antaa myöten.

Mäki korostaa, että hankintapuista pitää aina tehdä kauppa ja sopia mitoista ennen sahaan tarttumista.

”Jos puut eivät ole oikean mittaisia, niitä ei osta kukaan.”

Sinänsä hankintamyyjien puut ovat hänen mukaansa yleensä hyvälaatuisia ja järeitä tukkeja, siinä ei ole valittamista.

Metsä Groupin Rauman alueen piiripäällikkö Pertti Myllymäki kertoo, että pysty- ja hankintakauppoja solmitaan tällä hetkellä normaalisti. Metsä Groupille kelpaavat pienemmätkin hankintaerät. ”Minimimäärät ovat kauppakohtaisia, mutta karkeasti voi sanoa, että kymmenen mottia puutavaralajia kohden on normaali erä tällä alueella. Puuta ei tarvitse olla rekkakuormallista.”

Pohjoissatakuntalaisten puunmyyjien murheena on vuosia ollut mäntytukin heikko kysyntä. Useimmat alueen sahat haluavat ostaa kuusta.

Westaksen Mäki tuntee ilmiön. Tänä vuonna huippusuhdanne on imenyt sahatavaraa Keski-Eurooppaan, missä käytetään nimenomaan kuusta. Mäntymarkkinoilla Pohjois-Afrikassa, Japanissa ja Aasiassa kauppa ei ole käynyt yhtä hyvin.

Männyn kysyntä on kuitenkin lisääntymässä merkittävästi, kun Metsä Groupin uusi mäntysaha valmistuu Raumalle noin vuoden kuluttua.

”Varantoa tulevan tehtaan tarpeisiin ostetaan pystykauppoina jo nyt. Rauman saha tulee lisäämään männyn käyttöä erityisesti Satakunnan alueella”, Metsä Groupin Myllymäki lupaa.