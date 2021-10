"Puunmyyjiä viedään kuin kuoriämpäriä" – metsäteollisuus takoo tänä vuonna huipputuloksia, mutta raakapuun hintakehitys jäi valjuksi

Rami Marjamäki

Matti Peuralaa harmittaa, kun metsätalouden edustajia leimataan luonnontuhoajiksi. "Jokaisessa toimenpiteessä huomioidaan luonto ja taataan sen säilyminen", hän kertoo omista toimintaperiaatteistaan.

Puukaupassa on tänä vuonna eletty kiivasta aikaa, kun sahatavaran, sellun ja paperin kysyntä ja hinta ovat olleet erinomaisia.

Raaka-ainetta on tarvittu, mutta puunmyyjien tilanne ei ole ollut yhtä ruusuinen kuin puunjalostajien. Esimerkiksi sahatavaran hinta nousi käsittämättömiä prosenttilukuja, mutta tukin hinta ei seurannut samalla käyrällä, ihmettelee jämijärveläinen metsänomistaja Matti Peurala.

”Epäilen, että syynä on ylitarjonta. Monet ovat säikähtäneet avohakkuukiellosta tehtyä aloitetta, ja aukkoja on tehty vouhkassa”, Peurala viittaa valtion maiden hakkuita koskevaan kansalaisaloitteeseen.

”Minulla on sellainen tunne, että kuitupuun myyjiä viedään kuin kuoriämpäriä”, miettii puolestaan Pohjois-Satakunnan Siikaisissa asuva metsänomistaja Toivo Korpela.

”Se on myytävä enemmän, sitten tulee parempi tili”, Peurala vitsailee. Mutta aivan vakavasti hän on sitä mieltä, että yksittäisen metsänomistajan paras keino puumäärän kasvattamiseen on taimikonhoidossa, lannoituksessa ja tiestön ylläpidossa.

”Niilläkin saa lisää kuutioita metsään, kun yksittäiselle metsänomistajalle voi olla liian kallista ostaa lisää pinta-alaa.”

Joka tapauksessa metsätalouden näkymät ovat ilmeisesti hyvät.

”Kun kerran rahastot maksavat metsästä summia, jotka eivät ole millään lailla nykyiseen tuottoarvoon perustuvia. En tiedä perustuvatko tuotto-odotukset hiilinieluihin vai puurakentamiseen, mutta jotain siinä täytyy olla”, Matti Peurala toteaa.

