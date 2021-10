Tiukalle ajettujen koneyrittäjien talouskunto huolestuttaa konevalmistajaa: "Siellä tehdään työtä jaksamisen rajalla"

Rami Marjamäki

Hitsaaja Ari Lahnamaa hitsasi yhteen hakkuupään rungon osia syyskuussa Nisula Forestin tehtaalla Jämsässä. Yli puolet yhtiön tuotteista menee vientiin ympäri maailmaa.

Konevalmistaja Nisula Forestin kauppa lähti viime syksynä laukalle koronaseisahduksen jälkeen. "Liikevaihto kasvoi lähes 30 prosenttia vaikeasta alusta huolimatta", kertoo yhtiön myynti- ja markkinointijohtaja Kalle Mattsson.

Viime vuonna yhtiö päätti investoida 2,5 miljoonaa euroa Jämsän tehtaansa tilojen laajentamiseen.

Rakennustyöt alkoivat viime vuonna, ja laajennusosa otetaan käyttöön vielä vuoden loppuun mennessä. Nyt uusissa tiloissa on meneillään viimeistely ja kalustaminen.

"Pystymme tuplaamaan tuotannon lähivuosina. Saamme lisäkapasiteettia useaan eri osa-alueeseen. Uudet varastoautomaatit yhdessä uusien tilojen kanssa helpottavat materiaalivirtoja huomattavasti."

Suomalaisten koneyrittäjien talouskunto huolettaa Mattssonia. "Heidät on ajettu liian tiukalle."

Hänen mielestään koneyrittäjien työnantajien pitäisi kantaa isompaa vastuuta koneyrittäjien taloudellisesta pärjäämisestä.

"Siellä tehdään tällä hetkellä yrittäjien toimesta työtä jaksamisen rajalla. Alalle on saatava uusia toimijoita, kun isot ikäpolvet eläköityvät. Toki myös kustannusjahdin on oltava jatkossa rajumpaa. Kaikki lähtee kuljettajasta mutta koneellakin on iso merkitys."

Puunkorjuussa tulisi kunnioittaa säästettyjä euroja, eikä tuijottaa vaan motteja.

"Harvennuksilla ei isolla koneella saa pientä enempää motteja. Päätehakkuilla tilanne on toki eri. Meidän pitää oppia valitsemaan oikea kone oikeaan leimikkoon entistä paremmin", hän painottaa.

Kustannustehokas vaihtoehto voisi tulevaisuudessa olla niin sanottu yhdistelmäkone, jolla hoidetaan puut kannolta tienvarteen.

"Näitä tehtiin vielä 2000-luvun taitteessa Valmetin ja Pinomäen toimesta. Nyt tilanne olisi paljon suotuisampi yhdistelmäkoneille", Mattsson arvelee.

Rami Marjamäki

Laajennusosan rakentaminen on nyt viimeistelyä ja kalustusta vaille valmis. Jussi Vähäsalo ja Kalle Mattsson esittelevät uutta työstökonetta.

Pienen yrityksen parhaat kilpailuvaltit ovat laatu ja erikoistuminen.

"Teemme hitsauksen, koneistuksen ja kokoonpanon kokonaan itse. Tuotteidemme kotimaisuusaste on myös korkea. Perinteistä konepajatyötä", Mattsson kuvailee.

"Pitää olla myös luovaa tuotekehitystä, että pärjää isoja vastaan."

Turpeen energiakäytön alasajo ja sitä seurannut energiapuun kysynnän kasvu ovat lisänneet Nisulan myyntiä.

Yhtiö on keskittynyt aines- ja energiapuun harvennuksiin. Harvennushakkuukoneiden lisäksi se valmistaa hakkuupäitä ja energiakouria.

"Suomessa on valtava määrä harvennusrästejä. Metsänomistajia tulisi kannustaa enemmän omatoimisiin ensiharvennuksiin", Mattsson esittää.

Vaikka kauppa on käynyt hyvin, on toimintaa samaan aikaan hidastanut komponenttipula. Se hankaloittaa myös tuotteiden hinnoittelua.

"En tällaista aikaa muista. Hintojen nousu on ollut hurjaa. Pakko tilanteen on hiljalleen helpottua", Mattsson toivoo.

Rami Marjamäki

Laajennuksen jälkeen Nisula Forestilla on 1 500 neliömetriä lisätilaa vanhan 3 000 neliömetrin päälle.

Yli puolet Nisulan tuotteista menee vientiin. Kun messut ja matkaaminen pysähtyivät, piti kaikki toiminta siirtää Teamsiin.

"Uusien markkinoiden avaaminen on ollut korona-aikana haastavaa. Olemme kuitenkin onnistuneet myymään tuotteita hyvin muun muassa Thaimaahan, vaikka maahantuojaa ei ole vielä kasvokkain tavattu", Mattsson kertoo.

Kuukausi sitten Nisula Forest avasi uutena markkina-alueena Venäjän. Lähitulevaisuudessa yhtiö kartoittaa myös Kanadan ja Aasian markkinoita.

Yksi tämän hetken tärkeimmistä vientimaista on Brasilia. "Brasiliassa metsän kiertoaika on noin 20 vuotta ja ensiharvennus tehdään jo yhdeksän vuoden iässä", Mattsson kertoo.

Viime vuonna yhtiö sai kuitenkin Brasiliasta surullisia uutisia: maahantuojana toimineen yrityksen johtaja ja hyvä ystävä oli menehtynyt koronaan.

"Teemme hänen muistokseen 50 kappaleen numeroidun sarjan uudesta hakkuupäämallista."

