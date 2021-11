Metsänomistajia somessa puolustava Sakari Tikka palkittiin Vuoden Kymppinä

Jaana Kankaanpää

Sakari Tikka on tinkimätön suomalaisen perhemetsänomistajan ja hyvän metsänhoidon puolustaja.

"Metsänomistajan tavoitteet on sieluun kirjoitettu", totesi erityisasiantuntija Sakari Tikka Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksestä. Hänet palkittiin Vuoden Kymppinä MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Espoossa keskiviikkona.

Vuoden Kymppi on MTK:n metsäjohtokunnan myöntämä tunnustus ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä metsänomistajaorganisaation jäsenten ja muiden metsänomistajien palvelusta.

Kiitospuheessaan Tikka kertoi aloittaneensa propsimetsässä työt jo kouluikäisenä. Sitten mukaan tuli raivaussaha ja jossain vaiheessa myös ketjusaha.

"Tulot tulivat silloin ja nyt puun myynnistä, vaikka muut ekosysteemipalvelut ja luonnonarvot ovat tulleet meille entistä tärkeämmiksi."

Tikan mukaan metsäalan monimuotoisuuden varmistuksena on 600 000 metsänomistajaa, joilla on omat tavoitteensa. He varmistavat, että monimuotoisuus säilyy.

Tikka korosti, että puutuotteet ovat paras hiilinielu ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. "Tämä on meille selvää, mutta monelle muulle ei."

Siihen liittyen Tikka kertoo osallistuvansa metsäkeskusteluun aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Siinä hänen aseenaan ovat luotettavat lähteet ja oikeat asiatiedot.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirolan mukaan Tikka on toiminut esimerkillisesti metsänomistajien edunvalvojana, metsäviestijänä ja toiminnan kehittäjänä. Tikan toiminta sosiaalisessa mediassa nousi tärkeimmäksi palkintoperusteeksi.

"Tikkaa voisi nimittää sosiaalisen median taistelijaksi. Hän vie siellä metsänomistajien ja metsänhoitoyhdistysten viestiä", Tiirola kiitteli.

Tikalla on ollut aktiivinen rooli myös OmaMetsä -palvelun kehittämisessä. Hän on tuonut esiin omat ideansa palvelun kehittämiseksi, eikä ole arkaillut kyseenalaistaa tehtyjä ratkaisuja.

Samassa yhteydessä Koillismaan metsänhoitoyhdistys palkittiin kunniamaininnalla. Yhdistys on tänä vuonna kunnostautunut Paula-myrskyn tuhojen korjuussa.

Myrskypuuta on kolmessa kuukaudessa korjattu saman verran kuin kuuluisissa Osaran aukkohakkuissa.

