Päättäjien Metsäakatemia täyttää 25 vuotta – Metsäala tarvitsee tuhansia uusia osaajia

Pekka Fali

Päättäjien Metsäakatemian kurssiin kuuluu myös maastojakso. Arkistokuva on kymmenen vuoden takaa Kiimingistä Pohjois-Pohjanmaalta.

"Metsäala tarjoaa koulutusta ja työmahdollisuuksia tuhansille uusille työntekijöille lähivuosina", sanoo Päättäjien Metsäakatemian johtaja Elina Antila Suomen Metsäyhdistyksestä.

Yhteiskunnallisille päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu Päättäjien Metsäakatemia -keskustelufoorumi täyttää 25 vuotta. Kirkkonummella alkoi tänään torstaina keskustelufoorumin järjestyksessään 50. kurssi.

Kurssilla keskustellaan Antilan mukaan muun muassa siitä, millaista osaamista metsäsektorilla tarvitaan ja miten alan houkuttelevuuteen työpaikkana sekä esimerkiksi sijoituskohteena voidaan vaikuttaa.

Suomen Metsäyhdistys on järjestänyt Päättäjien Metsäakatemiaa vuodesta 1996.

"Tehtävänämme on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä ja rakentaa metsien kestävän käytön ja metsäalan tulevaisuutta yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella. Päättäjien Metsäakatemia syntyi tarpeesta saada aikaan tätä keskustelua", Antila kertoo tiedotteessa.

Juhlavuoden teema on sosiaalisen kestävyyden näkökulma metsien käytössä.

"Päättäjien Metsäakatemia on yksi metsäalan sosiaalisen kestävyyden ilmentymä. Se on sosiaalinen innovaatio, jonka kautta kerrotaan metsäalan toimintatavoista, työstä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista", totesi juhlakurssin avannut Erno Järvinen, joka on Metsäakatemiaa rahoittavan Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja.

Aalto-yliopiston johtamisen filosofian professori Matti Häyry herätteli pohtimaan oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden kysymyksiä. Häyry johtaa Suomen Akatemian ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa tutkimushanketta Biotalous ja oikeudenmukaisuus (BioEcoJust).

"Biotalouden ratkaisut ovat monimutkaisia. Kun tavoitellaan yhdenlaista, vaikka taloudellista kestävyyttä, voi muita tekijöitä jäädä huomaamatta. Niitäkin täytyy nostaa esiin", Häyry sanoi.

Metsäakatemian kurssin maastojaksolla Etelä-Karjalassa osallistujat saavat ajankohtaista tietoa metsäasioista sekä mahdollisuuden tutustua koko metsäelinkeinoketjuun, raaka-aineen hyödyntämiseen ja jalostukseen, metsien monimuotoisuuden suojeluun sekä metsäteollisuutta koskettaviin megatrendeihin ja tulevaisuuden näkymiin.