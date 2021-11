HS: Keskusta aikoo äänestää opposition mukana, jos hallitus päätyy kannattamaan metsien kestävää rahoitusta koskevaa linjausta EU:ssa

Sdp:n Antti Lindtman kertoi aiemmin tänään MT:lle, että puolue on asiassa keskustan linjoilla.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä Suomen pitää äänestää EU:n metsälinjausta vastaan.

Keskusta aikoo äänestää eduskunnassa EU:n metsälinjausta vastaan, mikäli Sdp päätyy kannattamaan sitä, kertoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) Helsingin Sanomille.

Hallituspuolueet eivät ole vieläkään päässeet yhteisymmärrykseen, millainen kanta Suomen pitäisi ottaa EU:n metsätalouden rahoitukseen liittyvään niin sanottuun taksonomiasäädökseen. Säädöksissä on kyse eritoten siitä, millainen metsätalous täyttää EU:n mielestä kestävän rahoituksen kriteerit.

HS:n tietojen mukaan neuvotteluja jatketaan todennäköisesti ensi viikolla. Suomella on vain kolme vaihtoehtoa: vastustaa tai kannattaa ehdotusta tai äänestää tyhjää. Kantaan voi tehdä kommentteja esimerkiksi niin, että Suomi vastaa ei, mutta kehuu monilta kohdin esityksen.

Saarikko totesi HS:lle, että keskustalle kelpaa vain ei-kanta.

”Tämä asia on niin vahvasti kansallisen edun kysymys, ettemme voi nyt olla EU:ssa maa, jolla ei ole kantaa. Nyt olemme menossa sitä kohti. Tämä asia on vain ratkaistava, ja silloin ratkaisu on ei”, Saarikko sanoi.

Hallitusrintaman halkeaminen asiassa todennäköisesti merkitsisi, että keskusta ja oppositio muuttaisivat yhdessä hallituksen kyllä-kannan ei-kannaksi.

