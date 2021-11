Komissio ei luovu EU-metsäsäätelystä, mutta siihen voi vielä vaikuttaa – McGuinness: "Taksonomia ei ole kiveen hakattu"

Komissio aikoo pitää kiinni kestävän rahoituksen taksonomiasta, mutta siihen on vielä mahdollista vaikuttaa.

Rami Marjamäki

"Ymmärrän metsänomistajien herkkyyden elinkeinoaan kohtaan. Haluamme toimia yhdessä metsän- ja maanomistajien kanssa", McGuinness kertoo. McGuinness kysyi metsänomistajien ja metsäammattilaisten mielipiteitä taksonomiasta tutustuessaan suomalaiseen metsänhoitoon.

Suomessa viime viikolla vieraillut EU-komissaari Mairead McGuinness huomasi, että metsätalous on Suomessa tärkeä aihe, ja kestävän rahoituksen taksonomia on herättänyt paljon kritiikkiä.

McGuinness ymmärtää metsäalalla heränneen huolen. Hänen mukaansa ensimmäinen reaktio uusien strategioiden esittelyyn on usein pelko.

"Tämä on kuitenkin mahdollisuus, eikä jotain, mitä pelätä", komissaari sanoo.

Euroopan komissio ei ole aikeissa vetää kestävän rahoituksen delegoituja säädöksiä pois. Säädökset on jo hyväksytty parlamentissa ja nyt komissio odottaa neuvoston päätöstä joulukuun alkupuolella. Muutoksia säädöksiin on kuitenkin mahdollista tehdä.

"Taksonomia ei ole kiveen hakattu", komissaari sanoo. Hänen mukaansa delegoituja säädöksiä on jo nyt muokattu metsätaloudelle suopeampaan suuntaan. Toteutuksesta on myös tarkoitus keskustella suomalaisten metsäasiantuntijoiden kanssa.

Komissaari McGuinness kävi vierailunsa aikana keskustelua maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) kanssa. Keskustelussa nousi esiin, että maatalous ei vielä kuulu kestävän rahoituksen strategiaan. McGuinness vakuuttaa, että maatalous tullaan sisällyttämään.

Komissaarin mukaan komissio ei halua sekaantua jäsenmaiden toimintaan, mutta yhdessä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen onnistuu paremmin.

"En ikinä kertoisi jäsenmaalle, mitä sen pitää tehdä", itsekin pienestä jäsenmaasta kotoisin oleva irlantilaiskomissaari sanoo.

MaGuinnessin mukaansa kestävään liiketoimintaan tarvitaan selkeyttä. Taksonomian on määrä auttaa selvittämään, millainen toiminta on ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää.

"Toivon, että saamme jäsenmaiden tuen", McGuinness sanoo.

Vaikka taksonomia on kerännyt Suomessa melkoisesti kritiikkiä, komissaari uskoo, että metsätalous on mielellään mukana taksonomiassa. Siten metsäalan toimijoiden on mahdollista kerätä kestäviä sijoituksia.

Vierailullaan McGuinness halusi tutustua Suomen hiilineutraalisuustavoitteisiin. Suomi tavoittelee hiilineutraalisuutta vuonna 2035, kun EU:n tavoite on vasta vuodelle 2050. Sen takia vierailukohteiksi valikoituivat Olkiluodon ydinvoimala sekä metsä Kokemäellä.

Komissaarin mukaan ydinvoima ja uusiutuvat energianlähteet ovat tärkeitä ja nyt ja tulevaisuudessa. Siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ei voi tehdä pelkästään julkisin varoin, vaan tarvitaan myös yksityisiä investointeja. Taksonomian on tarkoitus helpottaa kestävään toimintaan sijoittamista.

Kestävään rahoitukseen liittyvästä keskustelusta McGuinness on mielissään.

"Mitä enemmän kiivasta keskustelua, sitä parempi strategia tulee", komissaari uskoo.

EU-komissaari Mairead McGuinness toivoo, että jäsenmaat hyväksyvät kestävän rahoituksen taksonomian.