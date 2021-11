"Meidän toive on, että jos asiantuntijuutta täydennetään, asiantuntijoilla olisi laajaa osaamista metsien käytöstä" – Metsäteollisuuskin odottaa tietoja taksonomian etenemisestä

Kari Salonen

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi toivoo, että metsiä koskeva kriteeristö ottaa huomioon EU:n jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja mahdollistaa mittausmenetelmien ja -tulosten vertailun.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi kertoo, että vielä ei ole tietoa siitä, miten kestävän rahoituksen taksonomian ympäristöä koskevan säädöksen kanssa edetään. Niemen mukaan eteneminen on komission ja työryhmän käsissä.

”Joka tapauksessa on tärkeää, että kriteeristö puidaan loppuun asti”, Niemi sanoo.

MT kertoi keskiviikkona, että EU:n taksonomiapaketin ympäristökriteerien laadintaan liittyvä valmistelutyö on ottamassa aikalisän. Työryhmän elokuussa antama ensiesitys on kohdannut laajaa kritiikkiä.

”Meidän toive on, että jos asiantuntijuutta täydennetään, asiantuntijoilla olisi laajaa osaamista metsien käytöstä ja tämän toimialan tuntemusta luonnon monimuotoisuuden lisäksi”, Niemi toteaa.

Siten saataisiin aikaan kriteerit, jotka ovat toimeenpantavissa ja sovellettavissa käytäntöön. Kriteerien tulisi myös ottaa huomioon EU:n jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja mahdollistaa mittausmenetelmien ja -tulosten vertailu. Mittausten luotettavuus on Niemen mukaan tärkeää.

”Metsätalouden kokonaisvaltainen lähestymistapa on tosi tärkeä, vaikka kyseessä onkin biodiversiteettikriteerit”, Niemi sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä uskoo, että paketin ensimmäinen osa eli ilmasto-asiat käsitellään alkuperäisen aikataulun mukaan. Eri maiden kannat taksonomiapaketin ilmastoasioihin pitäisi olla tiedossa käytännössä jo ensi viikolla, jotta 8.12. määräaika toteutuu.

Keski-Euroopan maiden osalta tosin maiden kannat ydinvoiman ja maakaasun asemaan ilmastotoimissa saattavat vielä tuoda lisää soraääniä ilmastoesitykselle. Keskustan europarlamentaarikko Mauri Pekkarisen mukaan ilmastopakettia on vastustettu, ei vain metsäasioiden, vaan myös ydinvoiman ja maakaasun takia.

Pekkarisen korviin kantautuneiden tietojen mukaan myös 8.12. aikataulussa oleva komission ehdotus voisi siten vielä kohdata lisävastustusta.

Yksi syy ympäristökriteereihin liittyvien metsäasioiden käsittelyn lykkääntymiselle on myös maakaasu- ja ydinvoima-asioiden käsittelyn kiirehtiminen ennen metsäasioita.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on tyytyväinen, jos metsäasioiden valmistelu lykkääntyy.

”Jos tulee lisää metsäasiantuntemusta tähän viivästyvään säännöspakettiin, nimenomaan biodiversiteettiin, se on Suomelle ensiarvoista”, sanoo Sarvamaa.

Virallista tietoa luonnon monimuotoisuutta vahvistavia toimia koskevien kriteerien käsittelyn lykkäämisestä ei vielä ole. Maa- ja metsätalousministeriöön tihkuneiden tietojen mukaan komission lopullinen esitys kriteereiksi voisi venyä pitkälle ensi vuoden puolelle. Mahdollisesti kesälle asti.

”Tähän mennessä on nähty vasta työryhmän ehdotus. Todennäköistä on, että se muuttuu, mutta millä tavalla ja kuinka paljon, sitä on vaikea sanoa”, sanoo Seppä.

Joka tapauksessa valmistelun lykkäytyessä mahdollisuuksia saada esitys vastaamaan paremmin Suomen toiveita on Sepän mukaan ehdottomasti olemassa.

