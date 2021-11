Nuoret rakensivat sammalella tilkityn eräpirtin omien suunnitelmien mukaisesti

Rami Marjamäki

Henrik-Micael Mattila ja Jimi Esko rakensivat Leppäpirtiksi nimetyn erämajan Ikaalisten Kolkon kylälle.

Ikaalisten Kolkon kylälle on noussut puusta tehty Leppäpirtti. Erämajan taustalla ovat 15-vuotiaat kaverukset Jimi Esko ja Henrik-Micael Mattila, jotka ovat saaneet viiden neliön pirtistä paljon positiivisia kommentteja.

”Suurin osa on kehunut ja kiitellyt tekemistämme, mikä tuntuu tietenkin hyvältä”, Mattila kertoo.

Idean Leppäpirtin tekoon Esko ja Mattila saivat puolitoista vuotta sitten Youtube-videon pohjalta.

”Siinä rakennettiin pienhirsistä pirtti. Katsellessamme videota, ajattelimme, että kyllähän mekin saamme pirtin aikaan. Iso vaikutin oli myös, että halusimme nähden onnistummeko, eli halusimme haastaa itsemme”, Mattila sanoo.

Leppäpirtin suunnittelu alkoi lähes välittömästi koulussa kaksikon alkaessa piirrellä pohjapiirustuksia koulun läheisyydessä.

”Koulussa on hiekkainen pihamaa, mihin piirtelimme ensimmäiset suunnitelmat, minkä jälkeen suunnittelu jatkui paperilla. Piirsimme paljon erilaisia hahmotelmia, mutta yhteinen näkemys löytyi helposti”, Esko kertoo.

Nuoret rakentajat hankkivat myös ennen tositoimiin ryhtymistä ja rakennustöiden aikana lisätietoa internetistä, kirjoista sekä kyselemällä vinkkejä paikallisilta kirvesmiehiltä.

Leppäpirtin puut syntyivät Eskon käsistä perheen omilta mailta, samoilta mailta, minne myös pirtti rakentui. Puiden kaataminen oli hänelle tuttua puuhaa, sillä taustalla oli vaarin antama oppi moottorisahan käytöstä.

”Kaadoin ja karsin lepät reilu vuosi sitten kesällä. Se jälkeen ne kuivuivat jonkin aikaa, kunnes aloimme rakennushommiin.”

”Puita jouduttiin kaatamaan myöhemmin lisääkin, sillä ne loppuivat välillä. Muutamat pirtin ylemmät puut ovat lisäksi kuusta, sillä emme löytäneet siihen enää sopivia leppiä”, Esko toteaa.

Pirtin perusta tehtiin luonnonkivistä, jotka on kerätty lähimaastosta.

”Katsoimme samalla hyvän kohdan pirtille. Sen löydyttyä alkoivat rakennustyöt.”, Mattila kertoo.

Kaksikko lovesi osan hirsistä, minkä jälkeen niihin porattiin reiät ja ne liitettiin toisiinsa vaarnoilla. Eskon mukaan näin tehtiin pirtin puoleenväliin saakka, kunnes tekniikkaa vaihdettiin.

”Otimme silloin käyttöön hirsinaulat, joita teimme koulun käsityötunnilla. Pirtin yläosan hirret taas nostettiin kiinnitettäväksi köysien ja liuskapuiden avulla.”

Esko sanoo samaisilla käsityötunneilla syntyneen myös pirtin kamiinan.

”Halusimme siihen lasiluukun, sillä tuli luo tunnelmaa ja samalla on helpompi nähdä milloin puita lisätään.”

Mattila kiittelee käsityöopettajaa, joka oli hengessä mukana.

”Hän sanoi meidän tekevät hienoa projektia, ja kehui muutenkin. Toivotaan, että tekemisemme näkyy tulevaisuudessa käsityönumeroissamme.”

Pirtin seinät on tilkitty sammaleella ja katto tehty pellistä. Pirtin kattoon on myös asennettu tuulensuojalevy. Oma yksityiskohtansa on ovi, jonka kaksikko on tervannut.

”Halusimme ovesta kestävän. Tervan ansiosta ovi myös näyttää sopivan vanhalta sopien mainiosti kokonaisuuteen”, Mattila sanoo.

Tervan kaksikko hankki kaupasta. He tutustuivat kuitenkin sitä ennen tervanpolttoon.

”Testasimme sitä isossa kurkkupurkissa polttamalla. Siinä kuitenkin syntyy niin vähän tervaa kerrallaan, eli käytössä pitäisi olla vähintään tynnyri.”

Pirtti on vielä viimeistelyä vaille. Lisäyksinä on tulossa ikkuna sekä erilaista sisustusta sisätiloihin.

”Suunnitelmissa on laittaa pirttiin seinään kiinnitettävä pöytä, istumiseen ja nukkumiseen soveltuvat seinäpenkit sekä jonkinlainen hylly”, Esko listaa.

Rakentajat eivät ole vielä yöpyneet pirtissä.

”Tehdään pirtti ensin valmiiksi, ja annetaan sitten talven tulla. Jospa sitä sitten keväällä yövyttäisiin siellä”, Esko pohtii.

Kaksikko pitää myös mahdollisena, että puuala tuo ammatin.

”Se on täysin mahdollista, tämä projekti on ainakin jättänyt hyvän maun”, Mattila pohtii.

Pirtin seinät on tilkitty sammaleella ja katto tehty pellistä, esittelee Henrik-Micael Mattila.