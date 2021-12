Kouvolan Sanomat: Kaakkoissuomalainen metsäkoneurakoija Aatsin kone hakeutui konkurssiin

Mari Ikonen

Aatsin Kone on tehnyt muun muassa koneellista kitkentää UPM Silvestan työmailla.

Kouvolalainen metsäkoneurakointiyritys Aatsin Kone oy on hakeutunut konkurssiin. Käräjäoikeus antoi menettelylle lainvoiman 14.10.

Kouvolan Sanomien mukaan velkojilla on yritykseltä saatavia noin 1,3 miljoonan euron edestä. Suurin yksittäinen velkoja on OP-rahoitus.

Asiakastiedon mukaan yritys on ollut tappiollinen joka vuosi vuodesta 2017 alkaen.

Aatsin Kone on urakoinut Kymenlaaksossa Metsä Groupin sopimusyrittäjänä. Lisäksi se on tehnyt metsänhoitotöitä muun muassa UPM Silvestan työmailla. Puunkorjuun ohella yrityksen palveluvalikoimaan on kuulunut koneellinen kitkentä, maanmuokkaus, ojitus sekä metsäautoteiden rakentaminen ja hoito.

Kouvolan Sanomien uutinen