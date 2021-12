Ikkunatehtaan vuosi on ollut vilkas – korona-ajan remontti-innostus ja runsas uudisrakentaminen osuivat samaan aikaan

Rami Marjamäki

Puu on suomalaisen teollisuuden perusta, toteaa toimitusjohtaja Olli Toiviainen.

Luonto henkii vahvana Hämeenkyrön ikkunatehtaan ympäristössä. Läheisestä metsästä saapuu yrityksen pihamaalle myös usein vieraita. Toimitusjohtaja Olli Toiviaisen suu kääntyy hymyyn hänen kertoessaan vieraista.

”Toimiston ikkunoista näkee harva se päivä hirviä, kettuja sekä fasaaneja. Ne ovat tulleet lähimmillään katselemaan vain muutamien metrien päähän.”

Edelleen meneillään oleva korona-aika on näkynyt positiivisena Hämeenkyrön ikkunatehtaalla, sillä kysyntä on kasvanut useista eri syistä. Toiviainen on tyytyväinen tilanteeseen.

”Ikkunoiden kysyntä on ollut viimeisen vuoden aikana voimakasta. Siihen on vaikuttanut niin koronan tuoma remontti-innostus kuin myös hyvin vetävät rakennusmarkkinat niin uudisrakentamis- kuin saneerauspuolella.”

Korona-aika on näkynyt alalla myös raaka-aineiden hinnan nousuna.

”Hinnat ovat nousseet radikaalisti kysynnän vuoksi. Olemme kuitenkin onneksi saaneet koko ajan riittävästi materiaalia, eli tuotantomme ei ole kärsinyt.”

Vuonna 1992 perustetun yrityksen taival tähän päivään ei ole ollut helppo. Suurin isku tapahtui vuonna 2015 tulipalon tehdessä karua jälkeä.

”Tehtaan tuotantotila tuhoutui täysin tulipalossa. Palon syttymissyy ei selvinnyt, mutta lähtöpaikka oli todennäköisesti joku välikatossa ollut sähkölaite. Toimintaa päätettiin kuitenkin jatkaa, ja tehdas käynnistyi uudelleen 360 päivää palon jälkeen.”

Hämeenkyrön Ikkunatehdas valmistaa Hit-Nordic-ikkunoiden pokat männystä. Toiviaisen mukaan puuvalinnan taustalla on männyn kovuus ja kestävyys. Puun hämeenkyröläisyritys hankkii Suomesta ja Virosta.

”Ostamme tarvitsemamme puun liimapuuaihioina. Höyläämme sen jälkeen puun tehtaallamme tarvittavaan muotoon. Puun pintakäsittely tehdään lopuksi vesiohenteisella puumaalilla.”

Toiviainen sanoo ikkunoiden pokien olevan merkittävin osa ikkunaa.

”Sitä se on raaka-aineena mitattuna, eli puu on oleellisessa roolissa. Puussa on rakennusmateriaalina myös se hyvä puoli, että se sitoo hiiltä pitkäaikaisesti.”

”Puualahan on kokonaisuudessaan ratkaisevassa roolissa ympäristö- ja ilmastonvaikutuskeskustelussa. Pitkäaikainen hiilen sitominen ja valmistavan vaiheen pieni ympäristökuormitus mahdollistavat merkittävän kokonaisvaikutuksen pitkäaikaisesti.”

Ikkunoiden käyttöikää ajatellessa puhutaan aina pitkästä ajanjaksosta.

”Ikkunoiden käyttöikä on useita vuosikymmeniä. Vaihdon aika on, kun ikkuna saavuttaa teknisen käyttöiän pään, milloin sitä ei voi enää huoltaa tai rakenteen osat ovat menneet liian huonoon kuntoon.”

Hämeenkyrön ikkunatehdas on myös erilaisten ovien jälleenmyyjä. Ovien tuotanto poistui yrityksen toiminnasta 2000-luvun alussa.

”Päätimme silloin panostaa entistä enemmän ikkunoihin. Ovien osalta käytämme suomalaisia tekijöitä. Ovikauppa täydentää mainiosti ikkunapuolta, sillä ne kulkevat usein käsi kädessä.”

Toiviainen on Puuteollisuusyrittäjien puheenjohtaja, ja hän on myös itse metsänomistaja.

”Puu on koko suomalaisen teollisuuden perusta, se vaikuttaa voimakkaasti koko Suomeen. Meille onkin erittäin tärkeää käyttää suomalaista puuta niin paljon kuin mahdollista.”

Hän pitää metsää erittäin tärkeänä myös rentoutumisen kannalta.

”Ihminen on luotu elämään luonnon keskellä. Metsässä kulkeminen rauhoittaa, sillä on minuunkin terapeuttinen vaikutus. Siellä myös lievittyvät niin työstressi kuin muutkin stressit.”

Metsä antaa voimaa myös tulevaisuuden suunnitelmien teossa.

”Tulevaisuutemme näyttää valoisalta. Meillä on huippumoderni tehdas, ja markkinatilanne on hyvä. Tavoitteemme on olla Suomen digitaalisin ikkunatehdas, eli meillä on sähköiset toimintaprosessit viety mahdollisimman pitkälle.”