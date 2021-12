Palavassa rahtialuksessa ainakin Stora Enson ja Setran sahatavaraa – palon sammutus jatkuu Göteborgin edustalla

Kustbevakningen

Tuli pääsi irti Almirante Storni -rahtialuksella viime lauantaina iltapäivällä. Alukseen mahtuu sahatavaraa arviolta noin 10 000–20 000 kuutiometriä. Kuva on otettu maanantaina.

Almirante Storni -rahtialuksen sammutustyöt ovat jatkuneet Göteborgin edustalla Ruotsissa.

Tuli pääsi irti rahtialuksella viime lauantaina iltapäivällä. Syttymisen aikaan aluksella työskenteli 17 ihmistä.

Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen vahvistaa, että aluksella on myös Stora Enson sahatavaraa, joka on valmistettu Alan sahalla Ljusnessa Keski-Ruotsissa Gävlen pohjoispuolella.

Sahatavaran määrää Stora Enso ei kerro.

"Seuraamme tilannetta koko ajan tarkasti. Laivan henkilöstö on tietojemme mukaan turvassa ja auttaa palon sammuttamisessa.", Härkönen sanoo.

Ruotsalaisen Setra Groupin sahatavaraa aluksella on Dagens Industri -lehden mukaan noin 11 000 kuutiometriä.

Mäntysahatavara oli matkalla Egyptiin. Mahdollisesti aluksella on myös muiden kuin Stora Enson ja Setran rahtia.

Almirante Stornin kaltaiseen alukseen mahtuu sahatavaraa arviolta noin 10 000–20 000 kuutiometriä.

Meriliikennettä seuraavan MarineTraffic -verkkosivuston mukaan Almirante Storni on rekisteröity Liberiaan. Alus on 177 metriä pitkä ja runsaat 28 metriä leveä. Se on valmistunut vuonna 2012.