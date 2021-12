Lukijalta: Uhanalaisuusindeksiä on tulkittu väärin – metsälajien kato ei ole pysähtynyt

Petteri Kivimäki

Muun muassa jäkälien uhanalaistuminen on jatkunut, kirjoittavat Leif Schulman ja Riku Lumiaro.

Hannes Mäntyranta kirjoittaa luonnon monimuotoisuuden mittaamisen vaikeudesta ja peräänkuuluttaa selkeätä mittaria monimuotoisuuden kehitykselle (MT 22.11.).

Uhanalaisuusindeksi on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämä indikaattori, joka kuvaa lajiston keskimääräistä sukupuuttoriskiä. Se lasketaan käyttämällä riittävän hyvin tunnetuille lajeille tarkoin kriteerein määriteltyjä uhanalaisuusluokkia. Kun indeksi lasketaan peräkkäisistä uhanalaisuusarvioinneista, se osoittaa, onko lajiston uhanalaistuminen hidastunut (indeksin arvo noussut), kiihtynyt (arvo laskenut) vai pysynyt ennallaan.

Muuttumaton indeksiarvo tarkoittaa uhanalaistumisnopeuden säilyneen ennallaan, ei uhanalaistumisen pysähtymistä. Toisin kuin Mäntyranta on ymmärtänyt, uhanalaisuusindeksi on laajasti hyväksytty, vaikkakin karkeaksi tiedetty mittari.

Tulkinta, että ”indeksin mukaan metsälajien uhanalaisuus ei kasva”, on virheellinen kahdella tapaa. Ensinnäkin peräkkäisten arvioiden (v. 2010 ja 2019) perusteella laskettu metsälajistomme indeksi laski hieman, mikä määritelmän mukaisesti tarkoittaa uhanalaistumisnopeuden hienoista kiihtymistä. Toiseksi indeksistä ei voi nähdä yksittäisten lajien kehitystä, vaan se summaa lajiston kokonaistilanteen.

Yksittäisten lajien tilanteen ymmärtämiseksi on katsottava indeksiarvon taakse: osa lajeista uhanalaistuu, osa voimistuu tai tilanne pysyy vakaana. Suojelulla ja luonnonhoidolla on voitu vaikuttaa myönteisesti monen uhanalaisen lajin tilaan. Lisäksi ilmaston lämpeneminen on vahvistanut eteläisten lajiemme kantoja. Metsissä useat perhos- ja kovakuoriaislajit ovat vahvistuneet.

Sen sijaan jäkälien kehitys on lähes yksinomaan ja lintujen enimmäkseen kielteistä, mikä osin johtuu erityisesti vanhojen metsien piirteiden vähenemisestä.

Me voimme pysäyttää metsäluonnon köyhtymisen ja kääntää uhanalaisuusindeksin nousuun. Laajapohjaisessa Lajiturva-hankkeessa hyödynnettiin uhanalaisuusarviointien tuloksia ja löydettiin monia keinoja, joilla voidaan vaikuttaa positiivisesti yli puoleen uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista ottamalla niitä huomioon metsätaloudessa.

Leif Schulman

pääjohtaja

Riku Lumiaro

biodiversiteettiasiantuntija

Suomen ympäristökeskus

