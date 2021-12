Tuontihakkeen määrän kasvun myötä myös lieveilmiöt lisääntyvät – Tullin valvontajohtaja kertoo, mitä kaikkea puutavararekoilla on yritetty salakuljettaa Suomeen ja miten salakuljetus on vuosien varrella muuttunut

Hanna Koikkalainen

Salakuljetustoiminta ei ole nykyisin enää niin laajaa kuin takavuosina.

Samalla, kun Suomessa pyritään irti kivihiilestä ja sitä korvataan hakkeella, on edessä uusi uhkakuva. Uhkakuva liittyy siihen, että jos kaikkea tarvittavaa haketta ei saada tuotettua Suomessa ja joudutaan turvautumaan tuontihakkeeseen, päätyy Suomeen myös laittomia tuotteita itärajan takaa. Tullista ennustetaan, että tällöin lisääntyy etenkin laittomien lääkeaineiden ja dopingaineiden tuonti puutavara- ja hakerekoissa.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen huomauttaa, että aina, kun esiin nousee jokin ilmiö, myös salakuljettajat alkavat sitä hyödyntää.

"Jos puutavaran tuonti kiihtyy, aina siihen mukaan tulee myös lieveilmiöitä", Sinkkonen painottaa.

Valvontajohtaja lisää, ettei rajan yli hämärästi tuleva tavara välttämättä ole meillä Suomessa kiellettyä, vaan voi olla niinkin, että tavaran vieminen pois esimerkiksi Venäjältä on laitonta. Tällaisista tavaroista hyvä esimerkki ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat esineet, kuten ikonit. Ikoneita on jo nyt yritetty tuoda maahan jonkun verran puutavaralastin seassa.

Sinkkonen pohtii, että puutavaralasti soveltuu hyvin myös esimerkiksi linnunmunien ja uhanalaisista eläimistä valmistettujen tuotteiden salakuljetukseen. Ylipäätään puutavaralastit tai hakekuormat soveltuvat hyvin isompien tavaroiden tai suurempien tavaraerien kuljetukseen.

Salakuljetus ei siis suinkaan rajoitu ainoastaan perinteisiin kohteisiin, kuten alkoholiin, tupakkaan tai lääkkeisiin.

"Käytännössä mitä tahansa, mille on markkinoita, tuodaan luvatta. Ne eivät sinänsä välttämättä ole laittomia, mutta niitä ei saa viedä maasta toiseen tai siinä on suuri verotuksellinen intressi", valvontajohtaja kertoo.

Kun salakuljettaja miettii, miten hän tavaransa rajan yli kuljettaa, hän pyrkii Sinkkosen mukaan yleensä löytämään luontaisen tavaran virran, jonka sekaan salakuljetettava tavara kätketään.

"Jos Britanniasta tulisi yksi pyöröpuukuorma, niin kyllä se varmasti herättäisi kysymyksiä tai, jos Venäjältä tulisi banaaneita", Sinkkonen pohtii.

Vaikka tulevaisuuden ennuste onkin karu, ei salakuljetustoiminta ole kuitenkaan nykyisin enää niin laajaa kuin takavuosina. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että alkoholin tuonti on vapautunut Suomen EU-jäsenyyden myötä. Taustalla vaikuttaa myös tupakoinnin väheneminen. Sinkkonen arvioi, että myös Tullin valvonta on parantunut, ja sen seurauksena salakuljetusyritykset epäonnistuvat aiempaa todennäköisemmin.

Menneinä vuosina puutavaralasteja käytettiin runsaasti hyödyksi etenkin alkoholin ja savukkeiden salakuljetuksessa. Vielä noin kymmenen vuotta sitten salakuljetustoiminta oli Sinkkosen mukaan paljon nykyistä yleisempää.

"Nykyään tapauksia tulee esiin silloin tällöin", Sinkkonen kertoo.

Salakuljetuksessa on hyödynnetty esimerkiksi ontoiksi koverrettuja tukkeja niin, että puun sisälle tehtyyn reikään on piilotettu salakuljetettavaa tavaraa, kuten tupakkaa ja alkoholia. Toisaalta salakuljetuksessa on hyödynnetty hakekuormia ja lautakuormia. Lautakuormien mukana Suomeen on yritetty tuoda Tullin silmien ohi etenkin savukkeita.

"Laudan sisään koverrettiin tiloja. Lautaniput olivat päästä aina samanlaisia ja niiden sisällä oli sellaisia tiloja, joihin mahtui jopa miljoona savuketta yhteen lastiin", Sinkkonen kuvailee.

Salakuljetustoiminnassa olivat mukana erityisesti niin sanotut "lestinheittäjät", jotka ostivat alkoholia laillisesti viinakaupasta, ja myivät sitä sitten voitolla eteenpäin. Mukana oli myös rikollisia, jotka näkivät salakuljetustoiminnassa mahdollisuuden helppoon rahaan.

Salakuljetuksen volyymit seurasivat melko tarkasti maahan tulevan puutavaran määrän kehitystä. Silloin, kun maahan tuli paljon puuta ulkomailta, myös salakuljetustoiminta oli voimissaan.

Usein toiminnassa hyödynnettiin kunniallisia yrityksiä niin, että niiden avulla pyrittiin häivyttämään todellisia tarkoitusperiä. Kuvio saattoi toimia esimerkiksi niin, että tukit purettiin varastoon ja samaan aikaan varastolla etukäteen odottanut korvaava tukkikuorma päätyi kohdeyritykselle.

"Kaikissa papereissa näkyi oikean ja oikein toimivan yrityksen nimet. Kuorman uskottavuutta lisättiin sillä, että siinä oli vaikka joku iso tehdas", Sinkkonen kertoo.

