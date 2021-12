Video: 10-vuotiasta istutuskuusikkoa raivataan taimikonhoidossa pois – "Ihminen on tehnyt virheen, luonto korjaa"

Metsätalousyrittäjä Matti Äijö esittelee videolla ostamaansa metsäpalstaa, jolle on vajaat kymmenen vuotta sitten syystä tai toisesta istutettu kuusen taimet. Kasvupaikka on kuitenkin selkeästi männylle sopivin. Tällaisia taimikoita löytyy Suomesta paljon, sillä kuusta on istutettu asiantuntijoiden mukaan viime vuosina liikaa. Tyypillisesti kuusen valinnan perusteena on hirvituhojen pelko.

Videolla käydään läpi puulajivalinnan perussääntöjä ja myös vinkkejä metsän mittaukseen.