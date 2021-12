Metsä

Paperiliiton Vanhala: Sopu UPM:n kanssa näyttää vaikealta – lakkovaroitus ollaan valmiita antamaan keskiviikkona Metsä Jos sopua ei uuteen vuoteen mennessä synny, uhkaa UPM:n tuotantolaitoksia lakko. Lakkovaroitus annettaneen keskiviikkona.

Vanhalan mukaan UPM:n kiistassa on takana muuta kuin raha. "Me ollaan menty alarajalla korotuksissa. Kukaan ei voi sanoa, että meidän sopimus on kallis", hän sanoo.

Metsäteollisuuden työehtosopimuskierros liikahti viikonloppuna taas yhden pykälän eteenpäin Metsä Groupin neuvottelutuloksen osalta. Paperiliitto ja Metsä Group pääsivät neuvottelutulokseen määräaikaisesta sopimuksesta, jota tarkastellaan ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024. Sopimus koskee yhtiön sellu-, kartonki- ja pehmopaperiliiketoiminnan työntekijöitä. Neuvottelutulos vaatii vielä molempien osapuolten hyväksynnän. Paperiliiton hallituksen pöydälle se tulee tiistaina. Sopimuksen ehdot ovat paperiliiton Petri Vanhalan mukaan samansuuntaiset kuin aiemmissa alalla tänä syksynä solmituissa työehtosopimuksissa. Tämä tarkoittanee Stora Enson kanssa lokakuussa solmitun sopimuksen kaltaisia, 35 sentin eli noin 1,9 prosentin korotuksia tuntipalkkaan. Paperiliiton osalta sopimus puuttuu enää UPM:n kanssa. "Kierros on ollut raskas ja pitkä. Tässä on istuttu jo kymmenissä palavereissa. Näin paljon sopimuksia on saatu kuitenkin solmittua. Olen työhön tyytyväinen, vaikka UPM vielä puuttuukin", Vanhala sanoo. Neuvottelut UPM:n kanssa ovat osoittautuneet vaikeiksi. "Näyttää kohtuullisen vaikealle, että sopimus syntyisi ennen vuodenvaihdetta", Vanhala arvioi. UPM:ää tavattiin vielä sunnuntaina, mutta läpimurtoa ei saavutettu. "Ollaan tavattu UPM:ää toistakymmentä kertaa. Heidän kanssaan jatketaan keskusteluja ja yritetään saada sopimusta sinnekin", Vanhala sanoo. "Onneksi kaikilla muilla metsäteollisuusyhtiöillä on näillä näkymin sopimus, jos nämä viimeisetkin päivät menevät nyt hyvin. Yhdellä yhtiöllä ei ole, mikä on ikävää." Vanhalan mukaan paperiliiton vaatimukset ovat olleet kohtuullisia. Tavoitteena on ollut solmia sopimuksia, jotka nostavat ostovoimaa, eli ovat inflaatiota suurempia. Toistaiseksi inflaatio on ollut odotuksia korkeampi, mutta korkean inflaation uskotaan jäävän väliaikaiseksi. "Me ollaan menty alarajalla korotuksissa. Kukaan ei voi sanoa, että meidän sopimus on kallis", Vanhala sanoo. UPM:n ja Paperiliiton välejä hiertää ainakin metsäyhtiön halu sopia työehdoista liiketoiminta-aloittain. UPM:llä on yhteensä viisi liiketoiminta-alaa, joista neuvotellaan Paperiliiton kanssa. Liitto haluaisi kaksi sopimusta. "Näinhän on jo nyt. On Lappeenrannan biojalostamon sopimus, ja sitten loppuporukalla toinen sopimus", Vanhala kertoo. Kiista sopimusten määrästä on kuitenkin vain yksi osapuolten näkemyseroista. Vanhalan mukaan UPM:llä on voimakas halu heikentää työehtosopimusta, ja Paperiliiton asemaa neuvottelukumppanina. "Tämä on oikeastaan jatkoa sille, kun Metsäteollisuus 2016 lähti EK:sta, ja vuonna 2020 kun Metsäteollisuus hajotettiin neuvottelupöydästä. Molemmissa UPM oli suurin rummuttaja." Vanhala uskookin, että neuvottelujen jakamisessa viiteen pöytään ainoana tavoitteena olisi Paperiliiton valttien jakaminen hajalleen "Kaikki palkathan sovitaan alalla jo tällä hetkellä paikallisesti sen mukaan, mikä tuottaa enemmän ja mikä vähemmän." Vanhala osoittaakin sopimisen hankaluudesta työnantajapuolta. "Onko ongelma UPM:n kanssa Pitkänsillan tällä puolella, vai missä se on? Muut yhtiöt näyttäisivät olevan halukkaita sopimaan", Vanhala sanoo. "Tällä hetkellä metsäteollisuus käy ihan kuumana ja tilauskirjat ovat ihan täynnä. On minun mielestäni hyvin erikoista UPM:n puolelta, että ihan toimitusjohtajan tahdolta lähdetään heiluttamaan vakaata menoa. Kai he ovat laskeneet, että se kannattaa." Vuodenvaihteen lähestyessä myös lakonuhka UPM:ää kohtaan kasvaa. Paperiliitto on omalta osaltaan jo valmistautunut mahdolliseen lakkoon. Asiaa käsitellään tiistaina hallituksen kokouksessa, ja lakkovaroitus ollaan valmiita antamaan keskiviikkona. UPM puolestaan aloitti Lappeenrannan biojalostamollaan yt-neuvottelut tuotannon alasajamiseksi ennen mahdollista lakkoa. Neuvottelukumppanien välejä on kiristänyt entisestään se, ettei UPM katso nykyisellä työehtosopimuksella olevan jälkivaikutuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tammikuun alusta yhtiön työntekijöihin ei enää sovellettaisi nykyisen sopimuksen ehtoja. Toteutuessaan työtaistelut koskisivat vain niitä yrityksiä, joilla sopimusta ei ole. Vanhalan mukaan Paperiliitto ei ole ainakaan vielä pohtinut teollisuusliiton Keitele Groupille asettaman saarron kaltaisia toimia. Aiheet Metsä Group Paperiliitto Petri Vanhala UPM