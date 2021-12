Joulukuusihuijaukset kukoistavat torikaupassa – pahimmillaan ulkomainen halpapuu muuttuu kotimaiseksi matkalla Suomeen

Jaana Kankaanpää

Juho Ruuska myi isänsä kasvattamia kuusia alkuviikosta Espoon Karaniityssä. Hanna Siltanen oli ostamassa kuusta.

Joulukuusia markkinoidaan myyntipaikoilla usein perinteisinä metsäkuusina, mutta kuusen todellinen alkuperä jää hämärän peittoon.

Lyhyen ja vilkkaan sesongin kuusikaupassa on yleistä, että ulkomailta tuotuja halpoja kuusieriä sekoitetaan suomalaisten puiden joukkoon ja myydään kotimaisina, sanoo Joulupuuseuran puheenjohtaja Juha Ruuska, joka itsekin kasvattaa kuusia.

Ongelma on pitkäaikainen riesa, ja siihen on ollut vaikea puuttua. Alkuperän väärentämiseen saattaa houkutella se, että moni on valmis maksamaan kotimaisesta joulukuusesta ulkomaista enemmän, eikä huijauksesta jää helposti kiinni.

"Ongelma on nimenomaan isommissa kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla, joissa on helppo toimia anonyymisti", Ruuska sanoo.

Ulkomaisia joulupuita tuodaan Suomeen muun muassa Tanskasta, Virosta ja Puolasta.

Ruuskan mukaan puun alkuperän hämärtäminen on tavallista isojenkin ketjuliikkeiden markkinoinnissa, mutta torikaupassa räikeätkään huijaukset eivät ole vieraita.

"Olen törmännyt esimerkiksi siihen, että ratsastetaan markkinoinnissa nuorten kasvattamilla kuusilla, joita onkin lopulta hankittu vain parikymmentä, ja kaikkiaan kuusia myydään tuhansia."

Jaana Kankaanpää

Juha Ruuska on kasvattanut joulukuusia 1990-luvun alkupuolelta saakka.

Ruuska kertoo vierailleensa muutama vuosi sitten tanskalaisilla joulupuumessuilla, joissa kuusenviljelijä kertoi suomalaisista ostajista.

"Porukka tulee elokuussa, ja heidän ostamiinsa puihin ilmestyy heti Suomen liput. Puut merkataan Tanskassa ja tuodaan Suomeen, ja matkalla ne kääntyvät suomalaisiksi puiksi."

Joulukuusia myydään Suomessa vuosittain lähes 1,4 miljoonaa. Joulupuuseura arvioi, että ulkomailta tuodaan noin 150 000 puuta. Tulli tilastoi vain isojen kauppaketjujen tuomat puut, joita oli esimerkiksi vuonna 2020 yhteensä 36 200.

"Se väli menee sekaisin kotimaisten joukkoon. Ei tietenkään kaikki, osa on ihan rehellisesti ulkomailta tuotua puuta, mutta kuinka usein huomaat toripaikoilla Tanskan lippuja liehumassa?"

Tanska on yksi suurimpia viljellyn joulukuusen viejiä. Puita tuotetaan valtavia määriä, ja tuotanto on Suomea automatisoidumpaa. Siksi puut ovat edullisia. Ulkomaisia puita myydään toripaikoilla myös avoimesti esimerkiksi tanskalaisina.

Jaana Kankaanpää

Suomenlippu on yleensä merkki siitä, että puu on kasvatettu Suomessa.

Kuusiväärennöksiin saattaa olla löytymässä pian apua. Ruokavirastolla on vireillä hanke, jossa puun alkuperä voidaan tarkastaa menetelmällä, joka on alun perin kehitetty mansikalle.

Joulupuuseura on kerännyt menetelmää varten rekisterin suomalaisilta kuusiviljelmiltä otetuista näytteistä. Niitä voidaan verrata kauppapaikoilta kerättäviin näytteisiin.

"Ruokavirasto voi jatkossa tehdä itsenäisiä tarkastuksia kuusenmyyntipaikoille. Se loisi pelkoa toimijoille, jotka sekoittavat puita", Ruuska sanoo.

Hankkeelta puuttuu vielä rahoitus, mutta tarkastukset voisivat olla käytössä Ruuskan mukaan jo ensi vuonna.

Joulupuuseura on ajanut myös PEFC-sertifioinnin ensi vuonna uudistuviin standardeihin mahdollisuutta myydä kotimaista kuusta sertifiointileiman alla.

Kuluttajalle ei ole ostaessa juuri mahdollisuutta erottaa kotimaista kuusta ulkomaisesta. Ruuskan mukaan se on vaikeaa asiantuntijallekin.

Paras keino on olla kiinnostunut puun alkuperästä ostotilanteessa.

"Kysy myyjältä, mistä kuuset ovat peräisin ja jopa miltä tilalta ne ovat ja milloin kaadettu. Jos vastauksia tulee huonosti, niin voi alkaa epäillä alkuperää."

Myös Joulupuuseuran jäsenyys lisää Ruuskan mukaan luotettavuutta. Seurassa painotetaan kotimaisuutta, eikä sen jäsenten keskuudessa ole tullut ilmi alkuperäväärennöksiä.

Joulupuuseurassa on jäsenenä noin kaksisataa joulupuiden kasvattajaa.

Tuontipuissa ei sinänsä ole vikaa, jos ostaja ei tule huijatuksi kaupoilla.

Ruuska huomauttaa kuitenkin, että pitkän kuljetusmatkan takia ulkomaisten kuusien neulaset saattavat varista varsin nopeasti. Puut on yleensä jouduttu kaatamaan kotimaisia puita paljon aiemmin, ja kuljetusta varten niihin joudutaan myös lisäämään yleensä homeenestoainetta.

Lue myös:

Juurineen myytävä joulukuusi lyö nyt läpi myös Suomessa – "Kaikki menee, mitä saadaan kasvatettua"

Wolt syöksyi mukaan kuusikauppaan – joulukuusi kulkee monessa kaupungissa kotiovelle ilman erillistä kuljetusmaksua