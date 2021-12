"Meitä puunomistajia viedään kuin litran mittaa" – valtaosa MT:n verkkokyselyyn vastaajista pettyi puun hintaan

Puukauppaa on käyty tänä vuonna ennätyksellisen vilkkaasti, ja patoutunut sahatavaran kysyntä on nostanut hintoja roimasti. Kysyimme lukijoilta verkossa, ovatko he olleet tyytyväisiä puusta saamaansa hintaan.

Hieman yli 60 prosenttia vastaajista oli pettynyt hyvän suhdanteen näkymisestä metsänomistajille. Muun muassa näin lukijat vastasivat:

”Meitä puunomistajia viedään kuin litran mittaa... Me metsänomistajat myymme pienellä katteella raaka- aineemme, istutamme taimet, harvennamme, mutta muut käärivät isot potit tuotannostamme. Miten metsäjätit pärjäisivät, ellei meitä olisi?”

”Puun hinta on pilvissa, ja ei ole tekijöitä metsässä, koska firmat eivät maksa puun korjuusta mitään.”

”Kohonneet jalosteiden vientihinnat näkyvät vain yritysten tuloksissa, ei kantohinnoissa. Paperipuun hinnat ovat hävettävää tasoa.”

”Valmiin sahatavaran hinta on tuplaantunut. Tukin hinta myyjälle on noussut muutaman euron. Ei ole kohtuullista. Miksi metsänomistajat myyvät puutaan alihintaan?”

”Kuitupuun hinta jäänyt alhaiseksi, tukin hinta on ollut kohtuullinen. Kuituteollisuus saanut tukin hinnan nousun myötä paljon halpaa kuitua.”

”Raakapuun hinta ei elä suhdanteiden mukaan riittävän nopeasti. Energiapuun hinnoittelu on ihan pilkantekoa.”

Kyselyyn vastanneista 26 prosenttia oli tyytyväisiä saamaansa puun hintaan. 13 prosenttia ei osannut kommentoida kysymystä. Kyselyyn vastasi 1 516 henkilöä 11.–15.11.2021.