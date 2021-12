Pyykkijahti koukutti suomalaiset – kansalaiset löysivät 25 000 rajamerkkiä

Maanmittauslaitos

Kansalaiset innostuivat auttamaan kadonneiden pyykkien etsimisessä.

Suomessa on pystytetty rajamerkkejä eli rajapyykkejä isosta jaosta lähtien mutta noin kolmen miljoonan sijainti on sanan mukaisesti metsän peitossa. Lähes 5 000 kansalaisen voimin marraskuun loppuun mennessä noin 25 000 rajapyykkiä kaivettiin esiin ja niiden sijainti on nyt päivitetty Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin.

Pyykkibongarit sai liikkeelle tamperelaisen Zoneatlaksen kehittämä kännykkäpelin, joka lanseerattiin kesäkuussa.

"Kiitämme lämpimästi jokaista pyykkibongaajaa", sanoo projektipäällikkö Juha-Matti Vääränen tiedotteessa. Jos tarkat tiedot miljoonista rajapyykeistä kerättäisiin nykymenetelmin virkatyönä, kustannukset olisivat yhteiskunnalle valtaisat, Maanmittauslaitos kertoo.

Tarkka tietoja kiinteistöjen rajoista on tarpeen maanomistajille ja metsätalouden ammattilaisille. Jos rajoista on epäselvyyttä voi käydä esimerkiksi niin, että metsää hakataan vahingossa naapurin puolelta.

Pyykkibongarit ovat tehneet arvokaista työtä, sillä tarkkaa tietoa tuottavia satelliittimittauslaitteita on ollut maanmittareiden käytössä vasta viime vuosikymmenet.

