UPM: Lakko ei näytä pitävän toimihenkilöiden osalta, yli kaksi kolmasosaa saapunut tehtaille töihin

Kolmatta päivää jatkuva lakko metsäyhtiö UPM:n tehtailla ei yhtiön mukaan näytä pitävän toimihenkilöiden osalta. UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo, että yli kaksi kolmasosaa tehtaiden toimihenkilöistä on saapunut maanantaina töihin.

UPM:n tehtailta keräämät tiedot koskevat Ammattiliitto Pron työehtosopimuksen piiriin kuuluneita toimihenkilöitä.

"Nyt näyttää siltä, että toimihenkilöiden lakko ei pidä", Hollmén sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa tilanne vaihtelee tuotantolaitosten välillä jonkin verran. Hollménin mukaan UPM:n Lappeenrannan biojalostamolla kymmenen prosenttia toimihenkilöistä on saapunut töihin, kun taas paino- ja erikoispaperitehtailla kaikki toimihenkilöt ovat tulleet töihin yhtä tehdasta lukuun ottamatta.

Tarra- ja laminaattituotannossa lähes kaikki toimihenkilöt ovat Hollménin mukaan saapuneet töihin. Samoin UPM:n tukitoiminnoissa käytännössä kaikki toimihenkilöt Lappeenrannan tutkimuskeskusta lukuun ottamatta ovat Hollménin mukaan saapuneet töihin.

Hollménin mukaan tämä "osoittaa UPM:n toimihenkilöiltä ammattimaista lähestymistä ja sitoutumista" ja on "iso luottamuksen osoitus työnantajaa kohtaan".

"Tulkitsemme tätä niin, että olemme pystyneet liiketoiminnoissamme muodostamaan tässä uudessa tilanteessa toimihenkilöillemme työehdot, joilla he haluavat tulla töihin liiton lakkopäätöksestä huolimatta."

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kommentoi STT:lle tekstiviestitse, että Pro ei pysty vahvistamaan UPM:n väitteitä. STT ei ole tavoittanut Malista kommentoimaan asiaa laajemmin.

Paperiteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimukset umpeutuivat vuodenvaihteessa. Töihin saapuneiden toimihenkilöiden kohdalla noudatetaan UPM:n määrittämiä uusia työehtoja.

Paperiliiton ja Sähköliiton jäsenten osalta lakko vaikuttaisi Hollménin mukaan pitävän.

"Käytännössä ihan yksittäisiä työntekijöitä on tullut töihin."

Paperiliiton, Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton lakkojen UPM:n tehtailla on määrä jatkua 22. tammikuuta asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun uusista työehdoista.

UPM ei ole antanut julkisuuteen arviota lakon aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Lakon piirissä olevilla tehtailla tuotanto on kokonaan pysähdyksissä.

Laajasta lakosta huolimatta UPM pitää kiinni tavoitteestaan neuvotella liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset. UPM:llä on kaikkiaan viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on ollut sopimuskumppanina. Paperiliitto puolestaan haluaa solmia yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

"Ainoa reitti tästä eteenpäin ovat liiketoimintakohtaiset työehtosopimusneuvottelut", UPM:n Hollmén sanoo.

Hänen mukaansa valtakunnansovittelija ei voi ottaa vastuuta UPM:n eri liiketoimintojen tulevaisuudesta.

"Se on Suomessa UPM:n liiketoimintojen, niiden henkilöstön ja Paperiliiton vastuulla. Meidän on kannettava tämä vastuu tulevaisuudesta yhdessä. Sitä ei voi ulkoistaa nyt, kun valtakunnallinen työehtosopimus on päättynyt."

"Sovittelu ei ratkaise tätä meidän kysymystä."

Alalla ollaan uudessa tilanteessa, kun työnantajajärjestö Metsäteollisuus on lopettanut valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen. Kaksi muuta isoa metsäyhtiötä, Stora Enso ja Metsä Group, ovat solmineet Paperiliiton kanssa yrityskohtaiset sopimukset. UPM:n liiketoiminnoista saha- ja vaneriliiketoiminta ovat pystyneet sopimaan Teollisuusliiton kanssa uudet sopimukset.

UPM on perustellut liiketoimintakohtaisten sopimusten tarvetta sillä, että eri liiketoiminnot eroavat toisistaan merkittävästi esimerkiksi tuotteiltaan ja markkinoiltaan. UPM:n mukaan liiketoimintakohtainen sopiminen on kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä.

Hollménin mukaan UPM ei voi tinkiä siitä, että ratkaisu pitää löytää liiketoimintakohtaisissa neuvotteluissa Paperiliiton kanssa. Tällä hetkellä osapuolten välillä ei ole neuvotteluja meneillään.

UPM maksaa lakon aikana töihin tuleville palkanlisää 30 euroa työvuoroa kohden lakosta aiheutuvasta ylimääräisestä työstä. Paperiliitto on kutsunut lisäkorvausta rikkuripalkkioksi ja sanonut sen rikkovan työtekijöiden yhdenvertaisuutta.

Hollménin mukaan kyse ei ole rikkuripalkkiosta, vaan UPM yrittää turvata yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot kuten kaukolämmön tuotannon tehdaspaikkakunnilla.

"Yritämme turvata näitä toimintoja, mutta emme pysty emmekä edes yritä käynnistää omaa tuotantoa tässä tilanteessa."

Kolmen tehdaspaikkakunnan eli Kouvolan, Lappeenrannan ja Rauman energiayhtiöt ovat vedonneet UPM:ään ja Paperiliittoon, jotta kaupunkien lämmönjakelu ei joutuisi kärsimään työtaistelusta. Lakot sulkivat UPM:n tehtaiden yhteydessä toimivia voimaloita, jotka tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoon.

Kaupunkien energiayhtiöistä kerrottiin lauantaina STT:lle, etteivät alkaneet lakot olleet tuoreeltaan aiheuttaneet lämmönjakelun ongelmia tehtaiden paikkakunnilla.