Kalajoen viimekesäisestä metsäpalosta on nostettu syyte

Tuulipuiston työmaalla työskennellyt henkilö on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Aki Paavola

Kalajoella paloi kesällä 2021 noin 230 hehtaaria metsää.

Syyttäjä on nostanut syytteen yleisvaaran tuottamuksesta Kalajoen viimekesäiseen metsäpaloon liittyen. Epäilty on Mutkalammin tuulipuiston työmaalla työskennellyt henkilö. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Kalajoen Rautiossa sijaitsevalta työmaalta 26.7.2021 lähteneessä laajassa metsäpalossa tuhoutui noin 227 hehtaaria metsää, ja palo aiheutti taloudellisia vahinkoja lukuisille asianomistajille. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Valtaosan palaneesta metsästä omisti Kalajoen seurakunta. Seurakunta on päättänyt suojella 106 hehtaaria eli noin puolet omistamastaan palaneesta metsästä.

Rikosasian pääkäsittely järjestetään myöhemmin tarkentuvana ajankohtana Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan istuntopaikassa.

