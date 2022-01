Ostaisitko metsäpölyllä kyllästetyt alusvaatteet? Suomalaisyritys myy metsän terveyshyötyjä maailmalle purkitettuna

Kim Öhman

Suomalaisen metsän mikrobeista kehitetty jauhe voi antaa terveydelle hyödyllisen luontokosketuksen maailman metropolien asukkaille.

Tutkimustieto on viime vuosina osoittanut, että säännöllinen kosketus metsäluontoon ehkäisee allergioita ja muita immuunivälitteisiä sairauksia. Ajatus metsän mikrobien hyvää tekevien vaikutusten purkittamisesta kaupunkilaisille alkoi itää suomalaistutkijoiden mielessä.

Alkuperäisen idean keksi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Aki Sinkkonen.

"Olimme Akin kanssa luontoretkellä lasten kanssa, jotka rypivät mudassa ja mietimme, miten kaiken tämän hyvät vaikutukset saisi purkitettua", tutkija, molekyylivirologian dosentti Olli Laitinen kertoo.

Hän oli mukana Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa, jossa selvitettiin mikrobien terveysvaikutuksia. Tutkimuksen tuloksena syntyi metsäuute, joka patentoitiin ja kaupallistettiin pari vuotta sitten. Tuotetta myy Helsingin yliopiston osittain omistama yritys, Uute Scientific.

Nyt metsäpölyksi kutsuttua jauhetta käyttävät tuotteissaan kymmenkunta kosmetiikka- ja vaatevalmistajaa. Muun muassa villavaatteita valmistava Ruskovilla toi syksyllä markkinoille metsän mikrobeja sisältäviä alusvaatteita.

Myös lemmikkituotteiden valmistajat ovat kiinnostuneet siitä.

"Lemmikeillä ongelma on sama kuin ihmisillä, jopa pahempi. Esimerkiksi kaupunkikissa ei kummoistakaan luontokokemusta saa", Uute Scientificin toimitusjohtaja Kari Sinivuori sanoo.

Yrityksen metsäuute valmistetaan reseptillä, jossa on tuhatkunta mikrobilajia erilaisista suomalaisista kasvupaikoista. Mikrobit tunkeutuvat ihoon hiki- ja talirauhasista, jolloin kehon immuunipuolustus saa ärsykkeen.

"Kaupungeissa mikrobisto on paljon köyhempi kuin maaseudulla. Siellä ei ole tarpeeksi tällaista taustakohinaa reseptoreille, jolloin ne alkavat reagoida virheellisesti ärsykkeisiin kuten koivun siitepölyyn", Sinivuori sanoo.

Kaakaojauheelta näyttävän mikrobijauhon raaka-aineena käytetään teollisia multavalmisteita. Yritys valmistaa tehtaassaan eri kasvilajeille tarkoitetuista maa-aineksista oman reseptinsä mukaisen mikrobiseoksen.

"Multavalmisteita tehdään muun muassa kasvihuoneviljelijöille, ja niiden laatu on tarkkaan varmistettu. Me varmistamme vielä omalla tehtaallamme, että niissä on oikea biodiversiteetti eikä liikaa raskasmetalleja", Sinivuori kertoo.

Yritys pyrkii tuotteellaan kansainvälisille markkinoille maailman metropoleihin, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Arabimaihin, joissa immuunisairaudet ovat yleistyneet. Potentiaalisia asiakkaita ovat suuret kuluttajatuoteyritykset. Ensimmäinen ulkomainen lanseeraus saatiin Englantiin, ja myös Saksassa on ollut kiinnostusta tuotetta kohtaan.