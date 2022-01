Euroopan parlamentin tulevalla puhemiehellä on läheinen kytkentä Suomeen – sukunimi on Metsola

Puhemieheksi todennäköisesti valittava maltalainen Roberta Metsola on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa.

Laura Kuivalahti

Euroopan parlamentti on todennäköisesti saamassa seuraavaksi puhemieheksi nuoren perheenäidin, jolla on puolison kautta kiinteä yhteys Suomeen.

Euroopan parlamentin (EP) puhemies David Sassoli menehtyi varhain tänä aamuna. Uudeksi puhemieheksi on nousemassa maltalainen europarlamentaarikko, EP:n varapuhemies Roberta Metsola. Hän on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa.

"On erittäin todennäköistä, että Roberta Metsola nousee Euroopan parlamentin puhemieheksi. Hän on EPP-ryhmän ehdokas tehtävään. Puhemiehen tehtävä on jaettu kahteen 2,5 vuoden jaksoon, josta ensimmäinen oli sovittu sosialistien ja demokraattien ryhmälle, ja toinen meille", EPP:n medianeuvonantaja Pete Pakarinen kertoo.

Millainen merkitys Suomelle on sillä, että puhemiehellä on tällainen läheinen yhteys maahamme?

"Kyllä sillä on merkitystä, että puhemies tuntee hyvin Suomen ja sen politiikan erityispiirteet. Tehtävässään puhemies tietysti on puolueeton eikä edusta mitään maata. Mutta varmaan meille on iloa tästä yhteydestä", Pakarinen arvioi.

Metsola on jäsenenä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa.

"Hän on toiminnallaan saavuttanut paljon luottamusta yli puoluerajojen. Metsola on työskennellyt aktiivisesti maahanmuuttajakysymyksissä, jotka ovat vaikeita asioista. Hänet tunnetaan ratkaisuja löytävänä neuvottelijana, Pakarinen luonnehtii.

David Sassoli oli ollut sairauslomalla jo syksyn mittaan, mutta hänen sairaalassa oloaan alkuvuodesta ei Pakarisen mukaan tiedetty. Puhemies kuoli yllättäen.

"Sydämeni on särkynyt. Eurooppa on menettänyt johtajan. Minä olen menettänyt ystävän", Roberta Metsola tviittasi varhain aamulla. "David Sassoli omisti elämänsä tehdäkseen maailmasta paremman, oikeudenmukaisemman paikan."

42-vuotias Metsola kuuluu Maltan konservatiiviseen kansallispuolueeseen. Euroopan parlamentin jäsen hän on ollut vuodesta 2013, ja hän kuuluu Euroopan kansanpuolueen EPP-ryhmään, jossa Suomesta ovat edustettuina kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Myös Ukko Metsola pyrki Euroopan parlamenttiin vuoden 2009 vaaleissa. Hän työskentelee nykyisin johtajana amerikkalaisessa risteilyvarustamo Royal Caribbean Groupissa. Perhe asuu sekä Brysselissä että Maltassa.