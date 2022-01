Kuljetusyritysten kannattavuusennusteet laskussa – "Taloustilanne on erittäin huolestuttava"

"Yksinkertaisesta hommasta – metsästä puuta jalostuslaitokselle – on tehty kovin vaikeaa", sanoo Kari Palojärvi.

Kari Lindholm

Alkuvuosi ei ole ollut helppo metsäalan kuljetusyrittäjille. Koronan takia eteen voi vielä tulla tilanne, jossa kuljettajia ei ole tarpeeksi.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry julkaisi keskiviikkona vuoden ensimmäisen Kuljetusbarometrin. Sen mukaan dieselin hinnan nousu näkyy voimakkaasti kuljetusyritysten kannattavuuskehityksessä.

Kannattavuus on heikentynyt 45 prosentilla kuljetusyrityksistä syyskuusta alkaen. Harvempi kuin joka kuudes on kasvattanut kannattavuuttaan. Yritysten kannattavuustuloksien saldoluku on nyt jopa -26.

Ahdinko näkyy myös metsäalan kuljetusyrittäjillä.

"Kuljetusmäärät ovat alkaneet palautua yli 60 miljoonan tasolle, mikä on erittäin hyvä juttu, mutta kannattavuuskehitys on järkyttävän huono", sanoo Metsäalan kuljetusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Kari Palojärvi. Palojärven mukaan tilanne oli huono jo vuonna 2020, ja tämä vuosi saattaa olla vielä kahta edellistäkin kehnompi.

Polttoaineen hinnan nousun ohella kannattavuuskehitystä painaa muidenkin kustannusten kasvaminen. Ajoneuvojen hinnat nousevat ja tavarantoimittajilla on toimitusongelmia, joten tuotteita voi joutua odottelemaan yhdeksän kuukautta.

"Jos nyt sovit hyvän sopimuksen, niin kahden–kolmen kuukauden kuluttua tällä inflaatiokehityksellä se onkin huono sopimus", Palojärvi sanoo.

Polttoaineklausuulien ansiosta polttoaineen hinnassa tapahtunut nousu saadaan siirrettyä hinnoitteluun. Ongelmana on, että se ei tapahdu välittömästi Tammikuussa noussut polttoaineen hinta näkyy hinnoittelussa vasta parin kuukauden kuluttua, ja sitä ennen kustannukset kasvavat.

"Kallis polttoaine on haastava siinä mielessä metsäpuolella, että painotus näissä toiminnoissa on talvikaudella. Ajetaan haastavissa olosuhteissa talviteiden päällä", Palojärvi toteaa.

Pakkasen, lumen ja liukkauden teiden takia polttoaineen kulutus on talvikaudella merkittävästi suurempaa. Silloin olisi hyvä, jos polttoaine olisi edullista.

Metsäalan kuljettajilla vuoden alkuun on ehtinyt mahtua yksi lakko, polttoaineiden hinnan nousu sekä muiden kustannusten nousu. Koronakin vaivaa, ja eteen voi tulla tilanne, jossa kuljettajia ei ole tarpeeksi. Harva haluaa tulla ajamaan puuta.

"En nyt tiedä, mikä voisi mennä vielä huonommin", Palojärvi toteaa. "Yksinkertaisesta hommasta – metsästä puuta jalostuslaitokselle – on tehty kovin vaikeaa."

Kuljetusmäärät putosivat vuonna 2019 ja sen jälkeen tilanne on ollut heikko, vaikka kuljetusmäärät ovatkin olleet hienoisessa nousussa.

"Taloustilanne on erittäin huolestuttava", Palojärvi sanoo. Jos kaiken muun lisäksi mukaan tulee vielä jatkuva kustannusinflaatio, on kuljetusyrittäjillä edessään haastavat ajat.