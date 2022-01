MTK:n Karttunen: Metsä Groupin hyvä tulos on tehty myös "metsänomistajan hintoja halpuuttamalla"

Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen huomauttaa, että kuitupuun hinta on alempi kuin vuosi sitten.

Kari Salonen

Metsäyhtiöiden hyvät tulokset eivät näy puun hinnassa tai metsänomistajien rahapusseissa. Kuvituskuva.

MT uutisoi tiistaina, että vuosi 2021 oli Metsä Groupin kaikkien aikojen paras vuosi.

"Hyvä tulos onneksi olkoon. Se on tehty lopputuotteiden hyvällä hinnalla, mutta myös metsänomistajien puuta halpuuttamalla. Kuitupuun hinta on pienempi kuin vuosi sitten. Reaalisesti lukema on karmea lyhyellä ja pitkällä aikavälillä", MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen kommentoi Twitterissä.

Terminä halpuuttaminen tunnetaan kenties paremmin S-ryhmän reilu pari vuotta sitten päättyneestä kampanjasta, jolla ostajia yritettiin houkutella kaupoille edullisten hintojen perässä. Kampanjan alkuaikoina vuonna 2015 MTK kommentoi halpuuttamista tapahtuneen myös kuitupuun hinnassa, joten termiä ei yhdistetä metsäteollisuuteen aivan ensimmäistä kertaa.

Sattumalta Metsä Groupia ja S-ryhmää yhdistää SOK:n entinen pääjohtaja Taavi Heikkilä, jolle halpuutuskampanjan keräämä kritiikki ehti tulla tutuksi. Nykyisin Heikkilä istuu Metsä Groupin taustalla olevan Metsäliitto Osuuskunnan hallituksessa.

Myös muilta metsäyhtiöiltä on odotettavissa hyviä tuloksia viime vuodelta. Puun hinnat eivät kuitenkaan ole nousseet samaan tahtiin ja metsänomistajan hyöty yhtiöiden kohonneista tuloksista on jäänyt laihaksi.

